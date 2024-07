V Bangladéši platí zákaz vycházení, proti protestujícím zasahuje armáda

Bangladéšské úřady na sobotu vyhlásily zákaz vycházení s výjimkou od 12:00 do 14:00 místního času, aby lidé mohli jít na nákupy a vyřídit si neodkladné záležitosti. V ulicích kromě policie zasahuje i armáda, píše agentura AFP. Zákaz by měl platit do neděle 10:00 místního času, vláda mezitím situaci v zemi vyhodnotí.