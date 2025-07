USA pošlou Ukrajině střely pro systémy Patriot, řekl Trump

„Bude to pro nás obchod a pošleme jim Patrioty, které nutně potřebují,“ prohlásil Trump podle agentury DPA. Neuvedl ale, jaké země EU by systémy protivzdušné obrany měly koupit, a agentura Reuters informovala, že Trump také odmítl říct, kolik střel do Patriotů Ukrajině pošle. Řekl jen, že nějaké. O nákupu systémů Patriot od USA pro Ukrajinu uvažuje Německo, řekl minulý týden tamní kancléř Friedrich Merz.

Americký prezident před několika dny řekl, že Spojené státy pošlou Kyjevu další zbraně, aby se mohla bránit. Vyjádřil se tak poté, co USA oznámily, že pozastavily některé zbrojní dodávky Ukrajině právě včetně střel protivzdušné obrany.

Trump to tehdy odůvodnil tím, že jeho předchůdce Joe Biden dal Ukrajině v minulosti příliš mnoho zbraní a že nyní je třeba zajistit, aby jich měly dostatek USA. Následně šéf Bílého domu hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který telefonát označil za nejlepší a nejvíce produktivní z dosavadních jednání se svým současným americkým protějškem.