USA neodloží zavedení zvýšených cel, říká ministr obchodu Lutnick

„Není tu žádný odklad. Budou určitě platit dny a týdny,“ odpověděl Lutnick na otázku stanice CBS News, zda administrativa zavedení zvýšených cel ještě do středy nepřehodnotí. „(Trump) to oznámil a nežertoval,“ dodal Lutnick.

Začala platit základní desetiprocentní cla na dovoz do USA

Trump tvrdí, že cla pomohou do USA navrátit výrobu, která se v uplynulých letech přesunula do zahraničí, a růstu pracovních příležitostí. Ekonomové se však obávají růstu inflace i poklesu výkonu hospodářství. Negativně na středeční oznámení o zavedení cel reagovaly akciové trhy v USA i v Evropě.

Vietnam požádal Spojené státy o odklad 45 dní v uplatňování nového tarifu, uvedla agentura AFP, která se seznámila s dopisem, který zaslal vietnamský prezident To Lam do Washingtonu. Vietnam chce podle prezidenta s USA jednat a dosáhnout dohody co nejdříve. Podle agentury Bloomberg Vietnam nabízí Spojeným státům, že zruší veškerá svá cla na americké zboží. Trump nařídil, aby se z vietnamského dovozu začalo odvádět clo ve výši 46 procent.

Pro odvetu se naopak rozhodla Čína. Ta v pátek oznámila, že její cla budou mít stejnou sazbu jako americká, tedy 34 procent. Čína je po USA druhou největší světovou ekonomikou a také jedním z největších globálních soupeřů a konkurentů Spojených států.