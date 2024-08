Ukrajina našla slabé místo a postoupila v Kurské oblasti

ČT24

, gla

před 18 m minutami | Zdroj: ČT24 , ČTK , ISW

Studio 6: Boje v Kurské oblasti pokračují (zdroj: ČT24)

Boje v ruské Kurské oblasti pokračovaly i v noci – Ukrajinci zřejmě zaútočili na vojenský konvoj. Prezident Volodymyr Zelenskyj o situaci na frontě jednal s velením armády. Poté řekl, že Rusko přineslo válku do jeho země a mělo by pocítit, co udělalo. Ruské tajné služby podle zdrojů agentury Bloomberg o přípravě průniku věděly, náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov ale údajně varování ignoroval.

Záběry ruských médií ukazují, kudy měl vést postup ukrajinských vojsk. Poničené jsou na nich domy ve městě Sudža poblíž ukrajinsko-ruské hranice. K výbuchům a požárům došlo i ve městě Rylsk v ruské Kurské oblasti, píše The Kyiv Independent s odvoláním na proruské zdroje.

„Geolokační záběry a ruská tvrzení naznačují, že ukrajinské síly 8. srpna pokračovaly v rychlém postupu dále do Kurské oblasti a ukrajinské síly jsou údajně přítomny v oblastech až 35 kilometrů od mezinárodní hranice se Sumskou oblastí. Ukrajinské síly však zcela jistě nekontrolují celé území v maximalistickém rozsahu ruských tvrzení o ukrajinském postupu v Kurské oblasti,“ píše v nejnovější zprávě Institut pro studium války (ISW).

Podle ISW bude Kreml téměř jistě usilovat o osvobození území v Kurské oblasti a o zastavení ukrajinských aktivit směrem dále do Ruska. Výrazný ukrajinský postup na území Ruska by byl totiž „strategickou ranou“ pro desetileté úsilí ruského vládce Vladimira Putina. ISW nastiňuje, že Rusko může v oblasti, s cílem zatlačit ukrajinské síly zpět, nasadit stávající brance, pohraničníky Federální služby bezpečnosti (FSB), Rosgvardii či další nepravidelné síly. Rusko by v místě případně mohlo také ponechat dosavadní síly, ale do oblasti přesunout významné letecké a úderné prvky ve snaze zlepšit schopnost území znovu získat, píše ISW.

Kyjev se k situaci přímo nevyjádřil Zelenskyj už ve čtvrtek jednal s generálním štábem, vrchní velitel armády Oleksandr Syrskyj mu prý přinesl dobré zprávy. „Ukrajinci umějí dosáhnout svých cílů. A dosahovat jich ve válce nebylo naší volbou. Rusko přineslo válku do naší země a mělo by pocítit, co způsobilo,“ prohlásil Zelenskyj. Boje přímo nekomentoval. Jeden z poradců prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak už ve čtvrtek prohlásil, že veškeré vojenské akce – včetně těch na ruské straně hranice – jsou odpovědí na agresi Moskvy. Velvyslanec Ukrajiny v Česku Vasyl Zvaryč ve čtvrtečních Událostech, komentářích řekl, že nejnovější vývoj nemůže komentovat, Ukrajina má podle něj nicméně právo se bránit všemi prostředky, které jsou k dispozici, a to i na území Ruska. „Budeme se maximálně snažit, abychom snížili potenciál a kapacitu Ruska bojovat,“ uvedl.

Podle ruských státních médií obyvatelé Kurské oblasti boje skutečně pociťují. Záběry státní televize RTR mají ukazovat, že civilisté se z oblasti evakuují. Podle tamního gubernátora evakuace vlaky a autobusy probíhá, šéf Kremlu Vladimir Putin pak každému, kdo musel kvůli útoku opustit svůj domov, přislíbil v přepočtu bezmála dva tisíce sedm set korun odškodnění. Slabé místo Ukrajinská armáda podle válečných reportérů objevila slabé místo v ruské obraně a zaútočila na něj. Nasadila značné síly, včetně těžké techniky a letecké podpory. Během dvou dní se vojákům podařilo postoupit několika směry desítky kilometrů do území Ruské federace. Místní za to vedení kritizují. Podle agentury Bloomberg náčelník generálního štábu Gerasimov měl dva týdny před útokem informace od tajných služeb, že se k němu schyluje. „Je to vlastně z toho strategicko-psychologického hlediska pro Rusy prohra, i když to není nějaká zásadní věc, která by zvrátila průběh války, může mít dopad na morálku a myšlení ruských propagandistů, ruských politiků, ruských armádních činitelů a samozřejmě takzvaných vlastenců,“ komentoval zpravodaj ČT v Rusku Karel Rožánek.

Kritická situace v Doněcké oblasti a dronové salvy Na jiných místech fronty ruská armáda nicméně postupuje. Kritická je podle ukrajinských vojáků situace především směrem od Avdijivky na důležité město Pokrovsk. Ukrajina v noci na pátek informovala o vyhlášení leteckého poplachu kvůli ruským dronům v centrální, jižní a východní části země, včetně metropole Kyjeva. Ze Sevastopolu na ukrajinském Krymském poloostrově, nelegálně anektovaném Ruskem v roce 2014, hlásil gubernátor Michail Razvožajev útoky dronů ze vzduchu i na moři.

Zpravodaj ČT Řápek o situaci na Ukrajině (zdroj: ČT24)