Trump vybírá ministra zahraničí. Ve hře je Rubio z Floridy

O tom, že Trump patrně hodlá oslovit Rubia, informoval list The New York Times a televize CNN. Podle obou médií však není zcela jasné, zda je nastávající hlava státu již pevně rozhodnuta.

Někdejší neúspěšný prezidentský kandidát z roku 2016 zprvu patřil k Trumpovým kritikům mezi republikány, později však začal jeho politiku podporovat a díky svým bohatým zkušenostem se zahraniční politikou by podle amerických médií mohl být pro Trumpa dobrou volbou na pozici šéfa diplomacie. Komentátoři se shodují na tom, že by jeho výběr přinesl uklidnění mezi americké spojence v NATO, kteří se obávají Trumpova možného zpochybnění amerických závazků kolektivní obrany.

Pokud by Rubio skutečně získal funkci ministra zahraničí, bude v něm podle médií moci uplatňovat své dlouhodobě „jestřábí“ postoje směrem k Číně nebo Íránu. Floridský senátor letos prohlásil, že podporuje ukončení ruské agrese na Ukrajině, i kdyby to mělo být za cenu ukrajinských územních ústupků.

Waltz v kongresových volbách minulý týden s přehledem obhájil křeslo na Floridě. Pokud by si jej Trump skutečně vybral, mohlo by to podle AP zkomplikovat cestu k očekávané kongresové většině pro republikány, neboť by se musely konat doplňovací volby.

Waltz není prvním zákonodárcem, kterého chce Trump do svého týmu. Jako velvyslankyni Spojených států při OSN si v pondělí vybral republikánskou členku Sněmovny reprezentantů Elise Stefanikovou.