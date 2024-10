Svobodní s Kicklem trvají na kancléři, další rakouské strany to odmítají

Rakušané ani dva týdny po volbách nemají jasno o budoucí vládě. Vítězní Svobodní (FPÖ) totiž chtějí post kancléře a hledají koaliční partnery. Další strany ale účast ve vládě pod vedením šéfa FPÖ Herberta Kickla odmítají a ze svých slibů nechtějí ustoupit. První kolo rozhovorů tak posun nepřineslo a prezident vyzývá strany k dalším jednáním. Než se ale Rakousko dočká vlády, může to trvat i dlouhé měsíce.

S tím ale nesouhlasí druzí v pořadí – lidovci (ÖVP). A současný kancléř Karl Nehammer (ÖVP) svůj pevný názor po dvou týdnech nemění. Koalici s Kicklovou stranou připustil, ale s podmínkou, že šéf strany nebude kancléřem. „Co jsem před volbami slíbil, po volbách rovněž dodržím. Nezapomenu na to zvláště před budoucími rozhovory,“ vzkázal znovu lídr lidovců na síti X.

Všechny strany, které uspěly v nedávných parlamentních volbách, mají poměrně jasný názor na to, jakou vládu si představují, nebo spíš jakou určitě nechtějí, čímž drží v šachu ostatní strany, které hledají, jak složit většinu.

Postup prezidenta

První dvě nejsilnější strany, tedy Svobodní a ÖVP, by měly pohodlnou většinu poslanců. Naopak takzvaná velká koalice lidovců a socialistů by disponovala jen tou nejtěsnější možnou většinou, a není tak příliš pravděpodobná. Strany by tak hledaly dalšího partnera, zřejmě osloví liberální stranu NEOS, případně Zelené.

V tom, kdo bude kancléřem, ale zásadní roli sehraje i prezident Alexander Van der Bellen, který Kickla v minulosti kritizoval. Před volbami poznamenal, že není povinen ho jmenovat předsedou vlády.