Soupeřit lze i gentlemansky, ukázaly finské prezidentské volby

Finové si o víkendu zvolili nového prezidenta. Souboj o post hlavy státu byl mnohem poklidnější, než je zvykem v dalších zemích. Poražený kandidát okamžitě po oznámení předběžných výsledků vzkázal, že země dostává dobrého prezidenta. Zároveň svou porážku uznal a soupeři pogratuloval. Vítěz voleb zase přijel za svým sokem do volebního štábu, kde mu poděkoval za poctivý souboj. Podle politologa Miloše Brunclíka je podobné chování severských politiků standardem.

Alexander Stubb a Pekka Haavisto předvedli světu dokonalou ukázku finské politické kultury. Po uzavření volebních místností společně čekali na prognózu finské veřejnoprávní stanice. Po oznámení, že Stubb získá přes 51 procent hlasů, Pekka Haavisto okamžitě uznal porážku. „Gratuluji ti, Alexandře, k obsazení postu třináctého prezidenta Finska,“ prohlásil.

Vítěz voleb mu okamžitě oplatil stejnou kartou: „Děkuji ti, Pekko. Byl to dobrý, poctivý souboj. Jsem hrdý na to, že jsem mohl být po tvém boku kandidátem v těchto volbách.“

Přátelská slova nebyla přitom jen formalitou před kamerami. Poté, co nově zvolený prezident výhru oslavil se svým týmem, zamířil za rivalem do jeho štábu. „Byla to férová kampaň, neházeli jsme po sobě špínu. Na tom je finská demokracie založená,“ ujistil Haavisto.