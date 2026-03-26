Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině

Slovensko poskytne pomoc Moldavsku v souvislosti se znečištěním vodovodních systémů v několika jeho městech po ruském útoku na Ukrajinu, která s Moldavskem sousedí. Součástí dodávek budou chemické látky, které se používají k čištění znečištěných zdrojů pitné vody. Novinářům to po čtvrteční schůzce s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou řekl slovenský prezident Peter Pellegrini.
Vodovodní systémy v Moldavsku zamořilo v polovině tohoto měsíce palivo, které uniklo do řeky Dněstr po ruském útoku na vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny. Rusko vojensky napadlo sousední zemi před více než čtyřmi lety.
„Slovensko patří k šesti zemím Evropské unie, které po tomto incidentu nabídly Moldavsku technickou a materiální pomoc, abychom mu umožnili co nejdříve zajistit dodávky pitné vody pro obyvatele,“ uvedl Pellegrini.
Tento týden pak ruské útoky na Ukrajinu přerušily podle dřívějších informací klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou. Moldavský parlament poté schválil zavedení nouzového stavu v energetickém sektoru země. Sanduová před novináři řekla, že její země je vděčná za každou pomoc.
Podle slovenského prezidenta Bratislava podporuje moldavské úsilí o vstup do Evropské unie. Pellegrini řekl, že zdržování integračního procesu ze strany EU by mohlo vyústit ve ztrátu podpory obyvatel těch zemí, které mají ambice začlenit se do evropského bloku.
Sanduová uvedla, že rozšiřování EU je strategickou záležitostí a že její země si vybrala cestu ke svobodě a prosperitě a nechce zůstat na okraji. Ocenila, že se Ukrajina brání proti ruské agresi. Současně kritizovala útoky na energetickou infrastrukturu.