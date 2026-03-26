Slovensko pomůže Moldavsku s čištěním vody po ruském útoku na Ukrajině


před 52 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovensko poskytne pomoc Moldavsku v souvislosti se znečištěním vodovodních systémů v několika jeho městech po ruském útoku na Ukrajinu, která s Moldavskem sousedí. Součástí dodávek budou chemické látky, které se používají k čištění znečištěných zdrojů pitné vody. Novinářům to po čtvrteční schůzce s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou řekl slovenský prezident Peter Pellegrini.

Vodovodní systémy v Moldavsku zamořilo v polovině tohoto měsíce palivo, které uniklo do řeky Dněstr po ruském útoku na vodní elektrárnu na jihu Ukrajiny. Rusko vojensky napadlo sousední zemi před více než čtyřmi lety.

„Slovensko patří k šesti zemím Evropské unie, které po tomto incidentu nabídly Moldavsku technickou a materiální pomoc, abychom mu umožnili co nejdříve zajistit dodávky pitné vody pro obyvatele,“ uvedl Pellegrini.

Velké moldavské město skončilo kvůli znečištění po ruském útoku bez vody
Řeka Dněstr protékající moldavským městem – ilustrační snímek

Tento týden pak ruské útoky na Ukrajinu přerušily podle dřívějších informací klíčové elektrické vedení mezi Moldavskem a Evropou. Moldavský parlament poté schválil zavedení nouzového stavu v energetickém sektoru země. Sanduová před novináři řekla, že její země je vděčná za každou pomoc.

Podle slovenského prezidenta Bratislava podporuje moldavské úsilí o vstup do Evropské unie. Pellegrini řekl, že zdržování integračního procesu ze strany EU by mohlo vyústit ve ztrátu podpory obyvatel těch zemí, které mají ambice začlenit se do evropského bloku.

Sanduová uvedla, že rozšiřování EU je strategickou záležitostí a že její země si vybrala cestu ke svobodě a prosperitě a nechce zůstat na okraji. Ocenila, že se Ukrajina brání proti ruské agresi. Současně kritizovala útoky na energetickou infrastrukturu.

Ruský útok přerušil elektrické vedení mezi Moldavskem a Rumunskem
Moldavská prezidentka Maia Sanduová

Evropská komise zahájila kvůli ochraně dětí řízení s pornostránkami

Evropská komise předběžně zjistila, že platformy pro sdílení a přehrávání pornografického obsahu Pornhub, Stripchat, XNXX a XVideos porušují nařízení o digitálních službách (DSA), protože nedokázaly zabránit nezletilým v přístupu k pornografickým materiálům. Komise to ve čtvrtek oznámila s tím, že s platformami zahájila formální řízení. XNXX a XVideos jsou registrovány v Česku, Pornhub v Kanadě a Stripchat na Kypru.
Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Íránský režim se podle prezidenta USA Donalda Trumpa účastní mírových rozhovorů a žadoní o dohodu. Šéf Bílého domu naznačil, že to však íránští činitelé popírají z obav, že je „zabijí jejich vlastní lidé“. Íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí ve středu tvrdil, že Teherán nemá v úmyslu s Washingtonem vyjednávat.
Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Dva lidé zemřeli v Abú Dhabí po dopadu části rakety sestřelené protivzdušnou obranou. Další tři osoby utrpěly zranění a poškozena byla řada aut, uvedla místní média. Zraněné hlásí i Izrael. Ten dříve podnikl rozsáhlou vlnu útoků na íránskou infrastrukturu v několika oblastech včetně Isfahánu, napsal deník Ha'arec. Izraelská armáda také zabila velitele námořnictva íránských revolučních gard, tvrdí ministr obrany Jisra'el Kac.
V Německu se pokoušejí zachránit uvázlou velrybu

Ochranáři na severu Německa zahájili další pokus o vyproštění velryby, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, píše agentura DPA. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Slovensko od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou na 2,012 eura (49,17 koruny) z nynějších 1,826 eura (44,62 koruny) za litr. Ministerstvo financí to uvedlo v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
V Súdánu ve středu při dronových útocích zemřelo téměř třicet lidí, píše AFP

Při dvou dronových útocích zemřelo ve středu v Súdánu nejméně 28 lidí, informovala ve čtvrtek agentura AFP s odkazem na své zdroje v místních nemocnicích. Jeden z dronů zasáhl trh ve městě Saráf Umra v Severním Dárfúru, zatímco druhý udeřil na dálnici v Kordofánu. Súdán sužuje téměř tři roky válečný konflikt mezi místní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF). Kdo za středečními útoky stojí, však není dosud jasné.
