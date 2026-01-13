Ruský útok na Charkov má oběti

Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova, uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Dříve informoval o dvou mrtvých a pěti raněných v druhém největším ukrajinském městě, ležícím na východě země. Moskva pak tvrdí, že Ukrajinci udeřili na přístavní město Taganrog u Azovského moře.
Syněhubov neupřesnil, na jaký objekt na předměstí Charkova Rusové zaútočili, ale podle prokuratury ruské síly poškodily poštovní terminál, uvedl server BBC News.
Ruský dron zasáhl také dětské sanatorium v Charkově, na místě vypukl požár, oznámil starosta města Ihor Terechov. Podle Syněhubova si útok na tuto charkovskou čtvrť nevyžádal oběti či raněné.
Na Kyjev mířily rakety
Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf tamní vojenské správy Tymur Tkačenko. O případných škodách se zatím nezmínil. Starosta Vitalij Klyčko vybídl obyvatele metropole, aby setrvali v krytech.
Ještě v pondělí večer výbuchy podle ukrajinských médií zahřměly také v Oděse na jihu země a v Pavlohradu v Dněpropetrovské oblasti. Letecký poplach byl vyhlášen i v dalších regionech. V Oděse ruské drony zranily šest lidí, když zasáhly obytné domy, ale také nemocnici, školu, školku nebo posilovnu, uvedl šéf tamní vojenské správy Oleh Kiper.
Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že protivzdušná obrana v noci odrážela vzdušný útok na Taganrog na západě země. Případné oběti či ranění nejsou hlášeni, škody se upřesňují, dodal. Později doplnil, že podle předběžných informací byl v Taganrogu poškozen průmyslový objekt, jakož i obytné domy, plynové potrubí a automobily.
Kyjev uvedl, že v regionu zasáhl továrnu vyrábějící drony, které Rusko používá k útokům na civilní cíle.