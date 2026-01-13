Sledujte
Ruský útok na Charkov má oběti


13. 1. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, Reuters, Ukrinform

Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova, uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Dříve informoval o dvou mrtvých a pěti raněných v druhém největším ukrajinském městě, ležícím na východě země. Moskva pak tvrdí, že Ukrajinci udeřili na přístavní město Taganrog u Azovského moře.

Syněhubov neupřesnil, na jaký objekt na předměstí Charkova Rusové zaútočili, ale podle prokuratury ruské síly poškodily poštovní terminál, uvedl server BBC News.

Ruský dron zasáhl také dětské sanatorium v Charkově, na místě vypukl požár, oznámil starosta města Ihor Terechov. Podle Syněhubova si útok na tuto charkovskou čtvrť nevyžádal oběti či raněné.

Loni bylo na Ukrajině zabito nejméně 2514 civilistů, tvrdí OSN
Raketa v zemi, ilustrační snímek

Na Kyjev mířily rakety

Terčem útoku se stal také Kyjev. Na hlavní město Rusové vystřelili balistické rakety, uvedl šéf tamní vojenské správy Tymur Tkačenko. O případných škodách se zatím nezmínil. Starosta Vitalij Klyčko vybídl obyvatele metropole, aby setrvali v krytech.

Ještě v pondělí večer výbuchy podle ukrajinských médií zahřměly také v Oděse na jihu země a v Pavlohradu v Dněpropetrovské oblasti. Letecký poplach byl vyhlášen i v dalších regionech. V Oděse ruské drony zranily šest lidí, když zasáhly obytné domy, ale také nemocnici, školu, školku nebo posilovnu, uvedl šéf tamní vojenské správy Oleh Kiper.

Gubernátor ruské Rostovské oblasti Jurij Sljusar tvrdí, že protivzdušná obrana v noci odrážela vzdušný útok na Taganrog na západě země. Případné oběti či ranění nejsou hlášeni, škody se upřesňují, dodal. Později doplnil, že podle předběžných informací byl v Taganrogu poškozen průmyslový objekt, jakož i obytné domy, plynové potrubí a automobily.

Kyjev uvedl, že v regionu zasáhl továrnu vyrábějící drony, které Rusko používá k útokům na civilní cíle.

USA odsoudily ruské použití rakety Orešnik proti Ukrajině
Zástupkyně velvyslance USA při OSN Tammy Bruceová

Některá evropská letiště kvůli ledovce přerušila provoz

Vídeňské letiště Schwechat a Štefánikovo letiště v Bratislavě kvůli namrzajícímu dešti přerušila provoz. Přistávací a odletové dráhy pokryla ledovka. Dočasně zavřené je kvůli počasí také letiště v Budapešti. Pozemní dopravu led komplikuje kromě Slovenska a Rakouska také na východě Německa. Řada železničních spojů je zrušena, další nabírají výrazné zpoždění.
10:25Aktualizovánopřed 16 mminutami

Ruský útok na Charkov má oběti

Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova, uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Dříve informoval o dvou mrtvých a pěti raněných v druhém největším ukrajinském městě, ležícím na východě země. Moskva pak tvrdí, že Ukrajinci udeřili na přístavní město Taganrog u Azovského moře.
08:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Tchaj-wan není Venezuela.“ Čína se řídí vlastní logikou, míní experti

Vojenský zásah Spojených států ve Venezuele by podle některých komentátorů mohl posloužit jako vzor pro Čínu usilující o kontrolu nad Tchaj-wanem. Řada expertů si ale myslí, že Peking bude dál postupovat obezřetně, protože se řídí vlastní vnitřní logikou, jež bere v potaz ekonomické důsledky i složitost invaze. Čína si navíc uvědomuje, že její armáda by na obrannou koalici vedenou USA ještě nemusela stačit.
před 3 hhodinami

Trump uvalil 25procentní clo na země obchodující s Íránem

Země, které obchodují s Íránem, budou s okamžitou platností při obchodování se Spojenými státy podléhat celní přirážce ve výši 25 procent. Na své sociální síti Truth Social to oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že toto nařízení je konečné a nezvratné. Íránem zmítají protivládní demonstrace, při nichž podle aktivistů od přelomu roku zahynuly stovky lidí. Trump nevylučuje, že Spojené státy proti Teheránu zasáhnou.
00:12Aktualizovánopřed 5 hhodinami

USA odsoudily ruské použití rakety Orešnik proti Ukrajině

Spojené státy v pondělí před Radou bezpečnosti OSN odsoudily ruské použití rakety Orešnik proti Ukrajině jako nebezpečnou a nevysvětlitelnou eskalaci konfliktu. Ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja veškerou kritiku odmítl, uvedla AFP.
před 6 hhodinami

Teherán svolal prorežimní manifestace, internet blokuje už přes tři dny

Íránská státní televize navzdory pokračujícím protivládním protestům tvrdí, že se situace od nedělního večera uklidnila, píše server BBC. Íráncům podle něj chodí SMS, které je zvou na manifestace na podporu režimu v řadě íránských měst. Podle platformy pro monitoring internetu NetBlocks íránské úřady celostátně blokují internet už 84 hodin. Řada Íránců BBC sdělila, že mají blokované telekomunikační spojení. EU hrozí Teheránu sankcemi.
včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami

Zastrašování, řekl šéf Fedu o svém vyšetřování

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat šéfa centrální banky (Fed) Jeroma Powella. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa mu pohrozila obviněním za loňské výroky před Kongresem ohledně projektu renovace budov centrální banky, oznámil v neděli večer Powell. Vyšetřování označil za záminku. Trump si totiž přeje výrazně nižší úrokové sazby a Powella opakovaně kritizoval, že to nezajistil. Současný ministr financí Scott Bessent podle zdrojů serveru Axios prezidenta varoval, že vyšetřování vyvolává chaos a mohlo by mít negativní vliv na finanční trhy.
včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami

Trump se ve čtvrtek sejde s lídryní venezuelské opozice Machadovou, píše Reuters

Prezident Spojených států Donald Trump se ve čtvrtek setká s venezuelskou opoziční političkou a nositelkou Nobelovy ceny za mír Maríou Corinou Machadovou, informovala v pondělí s odvoláním na představitele Bílého domu agentura Reuters. Americké speciální síly přitom 3. ledna unesly z jihoamerické země tamního autoritářského vůdce Nicoláse Madura a jeho manželku, kteří nyní před soudem v New Yorku čelí obvinění z narkoterorismu.
před 14 hhodinami
