Rusko vyplatí odškodné za sestřelení ázerbájdžánského letounu

Rusko a Ázerbájdžán se dohodly na odškodnění za předloňské sestřelení civilního letounu, informovala média obou zemí s odvoláním na společné prohlášení ministerstev zahraničí. Konkrétní sumu nezmínily.
Při katastrofě letounu Azerbaijan Airlines (AZAL) přišlo o život 38 lidí. Letoun z Baku se zřítil 25. prosince 2024 u města Aktau v Kazachstánu poté, co se neúspěšně pokusil o přistání v Grozném, metropoli autonomního Čečenska. Ruští dispečeři pak letoun odklonili přes Kaspické moře do Kazachstánu.
Ruský vůdce Vladimir Putin loni v říjnu v Dušanbe slíbil svému ázerbájdžánskému protějšku Ilhamu Alijevovi odškodnit pozůstalé po obětech. U letounu v ruském vzdušném prostoru vybuchly dvě ruské rakety, připustil Putin. Tvrdil, že tyto rakety vystřelili ruští vojáci na ukrajinský dron nad Grozným.
Ve středečním prohlášení, které odkazuje na dohody dosažené oběma prezidenty, se píše, že strany dospěly k urovnání následků, včetně výplaty odškodnění. Podle dokumentu se příčinou tragédie stal „neúmyslný zásah protivzdušné obrany v ruském vzdušném prostoru“. Prohlášení zdůrazňuje snahu o rozvoj spolupráce na základě spojeneckých vztahů.
Alijev loni v prosinci vynechal neformální summit postsovětského Společenství nezávislých států (SNS), který hostil Putin v Petrohradu. Ázerbájdžánská prezidentská kancelář podle státních médií vysvětlila nepřítomnost hlavy státu nabitým pracovním programem a Kreml vyjádřil pochopení.
Média nicméně připomínala roztržku mezi Baku a Moskvou kvůli předloňskému sestřelení ázerbájdžánského civilního letounu. Rusko zpočátku nepřijalo odpovědnost za katastrofu, což vyvolalo hněv Baku.
Na palubě letounů Embraer 190 bylo 67 lidí, včetně 42 občanů Ázerbájdžánu, šestnácti občanů Ruska, šesti Kazachstánu a tří Kyrgyzstánu. Při katastrofě zahynulo 38 lidí, 29 přežilo, připomněl server Report.az.