Rozšiřují se části Francie, kde platí právo šaría. Znám Francouze, kteří už ze země utekli, říká Eichler

On je prodlouženou rukou své hádavé tetky. To je opravdu hádavá, štěkavá pitbullteriérka. Velmi agresivní, hodně asertivní, útočná, nekompromisní. V důsledku toho už má také strhané hlasivky. Ona by ráda byla za tři roky znovu v druhém kole prezidentských voleb a moc ráda by se stala prezidentkou. A už je otázkou, jak jí vydrží zdraví, jak jí vydrží hlavně ty hlasivky.

Nejvíce je tím zasažen jih Francie, ale pak to postupovalo i nahoru. To krásné, kdysi útulné Alsasko, ve kterém se snoubil francouzský vkus a německý pořádek, to už není takové, jaké bývalo. Bohužel. Dostali se do Alp, dostali se do Bretaně a tam všude je pak krajní pravice, protipřistěhovalecká strana, která si říká Národní sdružení. Já jim dokonce říkám Národní souručenství, zcela záměrně evokuji protektorát Čechy a Morava v době okupace.

Krajní pravice je dost útočná. Má to postaveno na dvou hlavních argumentech. Tím prvním je nezvládnuté přistěhovalectví do Francie a problémy, které z toho vyplývají. Spousta teroristických útoků, zhoršování každodenní bezpečnosti, nabourávání státních rozpočtů. K tomu Marine Le Penová přidala ještě pokles kupní síly obyvatelstva, ale to je až takový ten druhotný argument. Všechno se u nich točí okolo nezvládnuté přistěhovalecké politiky. Mají v tomto naprostou pravdu, ta politika je nezvládnutá a je jedno, jestli ji nezvládly předchozí pravicové nebo levicové vlády, či pravicoví nebo levicoví prezidenti. Pořád s tím mají obrovské problémy, které se projevují ve všech oblastech země. Žádná část Francie už není ušetřena.

Jako příklad toho, jak se rozmáhal vliv bank na úkor průmyslu, zmíním jedno krásné středověké město 110 kilometrů na jihovýchod od Bordeaux, a to je Périgueux. Tam mají krásné historické náměstí a 500 metrů od něho mají velkou krásnou hospodu, která se jmenuje Rotunda. Po práci se tam scházeli lidé všech profesí a názorů a diskutovali. Byl tam jeden lékař, dlouholetý zástupce starosty, a ten do hospody chodil každý den. Tam se domlouvaly nejrůznější věci, které se jinak nehnuly. Bez úplatku, bez korupce. Víte, co je dneska v Rotundě? Banka.

Z mého hlediska to je určitě škoda. Je víc Francouzů, kteří říkají, že to je škoda. Protože co začalo s prezidentem Macronem? Urychlila se deindustrializace země. Ze země se stěhovaly velké fabriky a sílil vliv bank. On je velký bankéř, říkali mu také, že to je Mozart v oblasti bankovnictví. Asi tam měl zůstat.

Co se týká Françoise Fillona, on byl původně přihlášen do voleb před osmi lety, ale Macronův tábor na něj vytáhl, že měl fiktivní zaměstnávání své manželky. Pak se ukázalo, že to ve Francii dělali úplně všichni. Vytáhli na něj, že si nechal ušít tři obleky na míru a nechal si je zaplatit. Toto udělal Macronův tábor a tím ho úplně znemožnil.

François Fillon měl „odskákáno“ jako poslanec, jako dlouholetý starosta, jako předseda rady departmentu, jako několikanásobný ministr. V dějinách Páté Francouzské republiky byl druhým premiérem, který vydržel celých pět let ve funkci. A to nad sebou měl takového impulzivního prezidenta, jakým byl Nicolas Sarkozy. Ale i on ho respektoval.

To se dost málo odpouští, do velké politiky nikdo takový v posledních letech nepronikl. Dále by za sebou měl mít – a to nemá – to, čemu se ve Francii říká politický parkour. Aby měl odskákáno. V posledních dnech často připomínám bývalého dlouhodobého premiéra, kterým byl François Fillon. Ten měl ideální parkour, ten měl ještě větší parkour než velký legendární Jacques Chirac.

Neskončí to právě střetem s jejím vlastním příbuzným? Spekuluje se o tom. Jordan Bardella se zatím staví do pozice toho hodného odchovance své politické mentorky. Na druhou stranu i politická základna už vnímá, že on je možná větší nadějí pro stranu ve snaze uspět v prezidentských volbách.

Je to jeden z důvodů, proč je ve Francii velmi populární muž jako Jean-Luc Mélenchon, přestože ty jeho plány, zejména ekonomické, zní opravdu velmi radikálně? Včetně stoprocentní daňové sazby pro úplně nejvyšší příjmy. Emmanuel Macron tomu říkal „Kuba bez sluníčka“. Je tohle důvod, proč Mélenchon může získat tak velké zisky?

On je to především vynikající rétor. Méně exhibicionistický než Emmanuel Macron. Je to bývalý profesor francouzštiny a francouzské literatury. A není tak sebezbožňující jako Emmanuel. On má program, který vydal už před třemi lety. Pak ho aktualizoval a modernizoval. Nenapsal ho sám. Podílelo se na tom spousta odborníků na makroekonomii, na zdravotnictví, na sport, na zahraniční politiku, na bezpečnostní politiku. A oni vyčíslili, že změny, které oni navrhují, by Francii stály 450 miliard eur, ale přínosy by byly 465. Takže plus patnáct miliard.

Dá se tomu věřit?

Já nejsem makroekonom. Samozřejmě, že on neřekne, že budou v deficitu. A to je velká otázka, jak by se to pak rozvíjelo. Ale toto má od těch svých makroekonomů. On je to tedy člověk velice, velice přemýšlivý. A když sedíme ve studiu v Praze, tak tady na něj vytáhnu jednu pozitivní věc z roku 1968. Kdy se rozešel s tehdejším vedením francouzské komunistické strany, protože podle něj bylo málo kritické k invazi Sovětského svazu a ostatních zemí Varšavské smlouvy do tehdejšího Československa.

Jaké jsou jeho šance na to stát se premiérem? Většinou z komentářů vyplývá, že se blíží nule.

Tak k nule to není. Ale myslím si, že vím, o čem mluvím – jemu je 72 let. Funkce premiéra je nesmírně psychicky i fyzicky náročná. Takový Jacques Chirac, pozdější prezident, který tu funkci zastával dvanáct let, řekl, že funkce premiéra je strašně nevděčná, že on se přitom naučil dospávat únavu v autě, když ho někam přivezli si podávat ruce s lidmi. To on miloval. On miloval ty takzvané davové lázně a také říkal: musel jsem se hned zeptat, kde je nejbližší záchod, a pak jsem teprve mohl jít někam mluvit. Jacques Chirac z funkce utekl dvakrát.