Vítěz francouzských voleb vznikl „za pět minut dvanáct“. Nesourodost ztěžuje levici cestu do vlády

Ve Francii to není úplně výjimečné, politické strany se před volbami často přeskupují do různých koalic a mění jména. Například právě levicové strany v minulých volbách kandidovaly pod vedením Mélenchona v koalici s názvem NUPES.

Radikální ekonomický program

Nynější vítěznou Novou lidovou frontu tvoří kromě Mélenchonovy krajně levicové Nepodrobené Francie a jejích spojenců ještě taktéž krajně levicová komunistická koalice (PCF) a dále dvě umírněná uskupení – socialistické strany (PS) a skupina ekologických subjektů (EELV). Kromě toho působí v NFP i několik menších stran.

Program této koalice zahrnuje zvýšení minimální mzdy z necelých 1400 eur (přes 34 tisíc korun) na 1600 eur (více než 39 tisíc korun), upuštění od důchodové reformy či valorizace mezd podle inflace. Chce také výrazně zvýšit vládní výdaje na ochranu životního prostředí a zdravotní péči. Za řadou těchto radikálních návrhů stojí Mélenchonova LFI.

„Pokud by se to prosadilo, tak to v podstatě zruinuje francouzský státní rozpočet. Změny, které Mélenchon požaduje, jsou v řádech stovek miliard eur, které si současný francouzský rozpočet nemůže dovolit. Francie je v současnosti třetí nejzadluženější zemí Evropské unie,“ podotkl Nerad. „Pro Francii by takto rozsáhlé reformy, které požaduje Mélenchon, byly ekonomickou katastrofou.“

Kromě toho tři Mélenchonovy prezidentské kampaně doprovázela obvinění z antisemitismu a v nedávném průzkumu uvedlo 57 procent francouzských židovských voličů, že by Francii opustili, pokud by měla Mélenchonova strana vládnout, připomněla CNN.

Čeká Francii kohabitace?

Žádná ze tří nejvýraznějších sil v nově zvoleném parlamentu – levicová NFP, Macronovo centristické Společně ani krajně pravicové NS – nemají nadpoloviční většinu. Zatímco NFP a NS si polepšily, vládní Společně si pohoršilo.

Skutečnost, že vláda nezíská většinu v parlamentu, ještě neznamená, že nemůže vládnout. Pro její setrvání u moci stačí, že v Národním shromáždění neexistuje většina, která by tuto vládu chtěla svrhnout. Vláda totiž nežádá o důvěru, může jí být pouze vyhlášena nedůvěra.

Třeba právě Macronův tábor měl dosud jen 246 křesel, a přesto dva roky vládl. Jednak pomocí jednání s partnery o jednotlivých normách, jednak pomocí článku 49.3 ústavy, který dává vládě možnost zákon prosadit bez hlasování v parlamentu a který vláda použila 23krát, což část veřejnosti nesla velmi nelibě.

Teď, když hnutí Společně oslabilo, ale bude muset Macron zřejmě poprvé po sedmi letech ve funkci jednat o vládě s opozicí. Mohlo by se tak stát, že by Francie mohla teprve počtvrté od roku 1986 zažít takzvanou kohabitaci, tedy situaci, kdy má premiér jiný politický názor než prezident.