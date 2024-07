Francie je v neznámu, komentuje volby tisk

Francouzští voliči znovu řekli ne Marine Le Penové a její krajně pravicové straně Národní sdružení (RN), kdo ale bude po parlamentních volbách Francii vládnout, jasné není, komentují francouzské deníky výsledky voleb, které zanechaly dolní komoru parlamentu bez jasné většiny. Francie se podle analýz ocitla v neznámé situaci, prezident Emmanuel Macron nyní bude muset jednat o vládě se svými oponenty. Německá média výsledek hlasování hodnotí jako úlevu, upozorňují ale na to, že pro utvoření kabinetu je nutný vznik koalice, což se Francie musí po volbách „teprve obtížně naučit“.

Vítězství levicového bloku Nová lidová fronta hodnotí komentáře francouzských médií jako překvapení poté, co veškeré průzkumy a modely favorizovaly RN a jeho spojence. Spíše levicový deník Libération na své titulní stránce výsledek shrnuje citoslovcem uf. Podle komentáře listu Le Figaro RN nadále u většiny Francouzů vzbuzuje odpor a strach, jakkoli dokázalo přitáhnout třetinu voličů a nastoluje ve veřejné debatě témata.

Podle analýzy Les Echos ale předvolební spojenectví vybudované narychlo ve snaze zastavit RN svým povolebním vystoupením vykolejil lídr radikálně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Jean-Luc Mélenchon, který se vůči spolupráci s Macronem okamžitě vymezil. „Když si nárokoval moc pro Novou lidovou frontu... připomenul těm, kdo to zapomněli, že strategií Nepodrobené Francie je chaos,“ míní komentátor Christophe Jakubyszyn.

Politico si také pokládá otázku, zda ve Francii nyní vznikne obdoba semaforu, jak se v Německu podle stranických barev říká vládní koalici sociálních demokratů, Zelených a liberálních svobodných demokratů. „Čistě matematicky se to ale komplikuje. Socialisté sice posílili a macronisté jsou slabší méně, než se očekávalo, ale semafor pravděpodobně bude potřebovat několik hlasů od středopravých Republikánů,“ poznamenal web.

Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) hned v titulku zdůraznil, že Francie se nyní musí naučit vést sondážní rozhovory. „Nejasné většinové poměry staví prezidenta Macrona před výzvu,“ píše list. Ten také míní, že Le Penová, která proti očekávání neuspěla, už pracuje na legendě o ukradeném vítězství.

„Navzdory překvapivému vítězství nemůže Nová lidová fronta sama vládnout,“ napsal FAZ. „Pokud se levicový blok a (Macronovo) Společně nedohodnou na nějaké formě spolupráce, zůstala by současná vláda ve funkci jako přechodná. Další rozpuštění parlamentu a nové volby budou znovu možné až v roce 2025,“ dodal.

Premiér, s nímž se většina smíří

Momentální úlevě a očekávaným náročným koaličním vyjednáváním se v pondělí věnuje také magazín Der Spiegel. „Nejlepší zpráva jako první: Zase to dobře dopadlo,“ uvedl magazín k výsledkům. „Takže je všechno dobré? Ne, ve Francii je teď máloco dobrého, přinejmenším politicky,“ dodal magazín, podle kterého to teď po krátkém vydechnutí bude složité.

„Kdo by tedy měl vládnout? Kdo půjde s kým do koalice? Hrozí, že vláda bude vznikat obtížně. Především se ale Macron musí připravit na kompromisy a na hledání střední cesty. A to zatím nebyly jeho silné stránky,“ podotkl Der Spiegel.