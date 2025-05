Putin se „úplně zbláznil“, míní Trump po masivních ruských útocích na Ukrajinu

„Nejsem spokojen s tím, co Putin dělá. Zabíjí spoustu lidí,“ řekl americký prezident. „Posílá rakety do měst a zabíjí lidi, a to se mi vůbec nelíbí. Jsme uprostřed jednání a on posílá rakety na Kyjev a další města. To se mi vůbec nelíbí,“ pokračoval Trump. „Nevím, co s ním je. Co se mu to sakra stalo? Že jo? Zabíjí spoustu lidí. Nemám z toho radost,“ řekl Trump a podle agentury Reuters dodal, že rozhodně zvažuje další sankce vůči Rusku.

Ukrajina od pátku prožila dvě noci masivního bombardování. V noci na neděli ruské síly na Kyjev a několik ukrajinských oblastí vypálily 69 balistických střel a 298 bezpilotních letounů, které zabily dvanáct lidí a dalších osm desítek zranily. V noci na sobotu Rusko na ukrajinské území vyslalo 14 raket a 250 dronů. Od pátku do soboty zemřelo na Ukrajině nejméně třináct civilistů, napsal web BBC.