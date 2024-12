Povstalci v Sýrii postupují. Ruské a syrské letouny bombardovaly Idlib

„Po deseti letech vysídlení z Aleppa jsme se vrátili. Kéž Bůh přivede zpět každého vysídleného člověka a kéž vrátí naše lidi, ty, kteří jsou stále ve stanech, bezpečně do jejich domovů. Tak jako jsme se my radovali z osvobození našeho města, dá-li Bůh, i oni se budou radovat z osvobození svých městeček a měst,“ uvedl jeden z obyvatelů Mohammed Aboul Fotouh.

Média informovala, že někde místní obyvatelé povstalce vítali. Podle The New York Times někteří lidé v ulicích Aleppa trhali vlajky a obrázky Asada. Někteří obyvatelé se také po letech vrátili do svých domovů. Fotografie pořízené v Aleppu také ukazovaly svržení sochy, která zřejmě zobrazovala Básila Assada, prezidentova staršího bratra.

Opoziční síly podle The New York Times prohlásily, že ačkoliv mají pod kontrolou téměř celé Aleppo, zatím se jim nepodařilo upevnit pozice. Do sobotního večera pak obsadili nejméně čtyři města v centrální provincii Hamá a oznámili, že vstoupili do hlavního města provincie. Na síti Telegram se také objevily informace o střelbě na jihu země ve městě Dará.

Zapojení kurdských skupin

Situace, kdy se stahují Asadovy jednotky, se podle tureckých bezpečnostních zdrojů pokusily využít i kurdské skupiny, včetně milic YPG, které kontrolují velkou část severovýchodní a východní Sýrie. Kurdské jednotky se pokusily podle Reuters vytvořit koridor mezi Tel Rifaatem v provincii Aleppo a severovýchodní Sýrií. To však zablokovaly oddíly vystupující pod názvem Syrská národní armáda, které jsou podporovány Tureckem.

Turecko a jím podporované vojenské oddíly na severu Sýrie útočí na kurdské síly dlouhodobě. Tvrdí, že milice YPG jsou odnoží Strany kurdských pracujících (PKK), kterou Ankara považuje za teroristickou organizaci. V roce 2019 proti nim zahájila turecká armáda ofenzivu. Kurdské jednotky sehrály zásadní roli v porážce teroristické organizace Islámský stát a kvůli tomu mimo jiné dostávaly vojenskou podporu od USA a západních zemí. Dnes se především snaží chránit oblasti pod kurdskou samosprávou.