Portugalsko uzná v neděli nezávislý Stát Palestina, tedy ještě před zasedáním Valného shromáždění Organizace spojených národů (OSN), které začne příští týden, uvedlo podle agentur tamní ministerstvo zahraničí. První zemí, která oznámila záměr uznat existenci palestinského státu na zářijovém VS OSN, byla Francie. Po ní podobné prohlášení učinily Británie, Kanada nebo Austrálie.
Portugalsko uzná Stát Palestina ještě před zasedáním Valného shromáždění OSN
Na rozdíl od sousedního Španělska, jehož levicová vláda v květnu 2024 společně s Irskem a Norskem uznala palestinskou státnost a vyzvala ostatní země EU, aby učinily totéž, Portugalsko zaujalo opatrnější přístup a uvedlo, že nejprve chce vypracovat společný postoj s ostatními zeměmi EU. V červenci ale vláda portugalského premiéra Luíse Montenegra uvedla, že o uznání existence palestinského státu uvažuje.
Izrael možnost uznání Státu Palestina kritizuje a vnímá ho jako odměnu pro palestinské teroristické hnutí Hamás. Palestinský stát uznává podle agentury AFP 142 zemí OSN.