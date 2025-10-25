Perebyjnis: Jednání s Trumpem není nikdy jednoduché, rozhodující je výsledek

Jednání s americkou stranou i s prezidentem Donaldem Trumpem nejsou nikdy jednoduchá, ale rozhodující je výsledek, míní někdejší ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis, který nyní působí jako náměstek na ukrajinském resortu zahraničí. Myslí si, že jsou nyní Washington a Kyjev spojenci. Doufá také v to, že lídři Evropské unie v prosinci budou souhlasit s tím, aby zmrazená ruská aktiva byla použita na pomoc Ukrajině. Mluvil o tom v Interview ČT24 s Danielem Takáčem.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v posledních dnech absolvoval řadu jednání s evropskými partnery. „Nejdůležitější pro nás bylo pocítit, že Evropa je jednotná, že EU je jednotná v boji proti ruské agresi,“ popsal Perebyjnis. Podotknul, že Rusko vedle agrese na Ukrajině vede také hybridní válku proti celé Evropě.
Výsledky z jednání Evropské rady, potažmo pátečního jednání takzvané koalice ochotných, jsou dle náměstka šéfa ukrajinské diplomacie důležité v tom smyslu, že si EU včetně nečlenských zemí uvědomila, že je potřeba posílit vlastní bezpečnost. Údajné ruské provokace proti evropským zemím označil za „poslední kapku“, která přiměla Evropu k tomu, aby začala jednat.
Unijní lídři se zatím neshodli na tom, že by Ukrajině poskytli v rámci pomoci prostředky ze zmrazených ruských aktiv. Rozhodovat by se o tom mělo v prosinci. „Doufám, že to rozhodnutí padne,“ uvedl Perebyjnis. Finance prý Kyjev použije na posílení své armády, dále pak posílení výroby zbraní na Ukrajině. V současnosti napadená země používá na bitevním poli z padesáti procent ty zbraně, které si sama vyrobí, dle někdejšího velvyslance by to mohlo být i více.
Vyráběné zbraně na Ukrajině prý nebude využívat jen tamní armáda, Kyjev nabízí také spolupráci evropským partnerům, dělit se chce o know-how. Prostředky chce dále Ukrajina použít na obnovu země. V této souvislosti zmínil zintenzivnění ruských útoků na ukrajinský energetický systém.
Moderátor Takáč připomněl, že největší část ze zmrazených ruských aktiv je v Belgii. Brusel má nyní obavy, že kdyby vznikl v souvislosti s užíváním prostředků právní problém, tak bude chtít pomoct od dalších zemí sedmadvacítky. K tomu však příslib nepadl. „Neřekl bych, že evropští lídři nejsou připraveni to (souhlas, pozn. red.) dát,“ nastínil Perebyjnis.
Otázka funkčnosti sankcí
EU také v tomto týdnu schválila devatenáctý sankční balík proti Rusku. Moderátor Takáč se tázal, zda „už je to tlak na Rusko, který opravdu něco udělá“. Perebyjnis prý neví, zda tento balíček bude rozhodující. Nevyloučil ani další balíky, nicméně zdůraznil, že určitě existuje úroveň sankcí, která přinutí Moskvu válku ukončit.
„Rusko zdaleka není tak silnou velmocí, jak se zdá. Už teď pociťuje velké ekonomické problémy – i kvůli sankcím, které byly uvaleny Spojenými státy,“ popsal s tím, že toto tvrzení potvrzují i ukrajinské zpravodajské služby. „Možná to nebude hned zítra, ale v příštím roce se Rusko bude určitě potýkat s velmi vážnými problémy – i včetně sankcí, které na Rusko uvaluje Ukrajina. Mám na mysli útoky na ruské rafinerie,“ pokračoval.
Americký prezident Donald Trump v týdnu schválil sankce proti dvěma největším ropným společnostem Rosněfť a Lukoil. „Samozřejmě, že bychom chtěli, aby to padlo dřív. Ušetřilo by nám to určitě čas na to, abychom přiměli Rusko ukončit tuto válku,“ řekl Perebyjnis.
Jediná cesta, jak podle něj ukončit válku, je ekonomický tlak a snaha připravit Moskvu o prostředky, kterými by mohla pokračovat ve válce. „Teď to pro Rusko bude opravdu bolestivé,“ myslí si Perebyjnis.
Křehký vztah s Bílým domem
Doufá také, že Trump svůj momentální postoj nepřehodnotí, byť ruský vládce Vladimir Putin vyslal do USA svého zmocněnce Kirilla Dmitrijeva, který se má v Miami sejít se zmocněncem amerického prezidenta Stevem Witkoffem. „Může to přehodnotit v případě, že Rusko souhlasí s příměřím – s tou cestou, kterou navrhnul prezident Trump a se kterou souhlasí i Ukrajina,“ dodal.
Ukrajinský prezident Zelenskyj se po jednání s Trumpem vyslovil pro to, aby se boje zastavily na úrovni, na které jsou nyní. Perebyjnis tvrdí, že poslední jednání v Bílém domě hodnotí pozitivně. Takáč nicméně upozornil na to, že dle informací v médiích byla „velmi dramatická“ a nyní se neodehrála v přítomnosti televizních kamer.
„Jednání s americkou stranou i s prezidentem Trumpem nejsou nikdy jednoduchá, ale rozhodující je výsledek. Myslím, že teď jsme spojenci. Americká strana podporuje Ukrajinu v tom, abychom co nejdříve tuto válku ukončili,“ zmínil Perebyjnis. Jediná strana, která tak nečiní, je Moskva, proto prý Trump rozhodl o posílení tlaku na Rusko.