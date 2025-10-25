Perebyjnis: Jednání s Trumpem není nikdy jednoduché, rozhodující je výsledek


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
29 minut
Interview ČT24: Jevhen Perebyjnis
Zdroj: ČT24

Jednání s americkou stranou i s prezidentem Donaldem Trumpem nejsou nikdy jednoduchá, ale rozhodující je výsledek, míní někdejší ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis, který nyní působí jako náměstek na ukrajinském resortu zahraničí. Myslí si, že jsou nyní Washington a Kyjev spojenci. Doufá také v to, že lídři Evropské unie v prosinci budou souhlasit s tím, aby zmrazená ruská aktiva byla použita na pomoc Ukrajině. Mluvil o tom v Interview ČT24 s Danielem Takáčem.

Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj v posledních dnech absolvoval řadu jednání s evropskými partnery. „Nejdůležitější pro nás bylo pocítit, že Evropa je jednotná, že EU je jednotná v boji proti ruské agresi,“ popsal Perebyjnis. Podotknul, že Rusko vedle agrese na Ukrajině vede také hybridní válku proti celé Evropě.

Výsledky z jednání Evropské rady, potažmo pátečního jednání takzvané koalice ochotných, jsou dle náměstka šéfa ukrajinské diplomacie důležité v tom smyslu, že si EU včetně nečlenských zemí uvědomila, že je potřeba posílit vlastní bezpečnost. Údajné ruské provokace proti evropským zemím označil za „poslední kapku“, která přiměla Evropu k tomu, aby začala jednat.

Unie bude dál pomáhat Kyjevu. Zintenzivní také akce proti ruské stínové flotile
Volodymyr Zelenskyj na summitu EU v Bruselu

Unijní lídři se zatím neshodli na tom, že by Ukrajině poskytli v rámci pomoci prostředky ze zmrazených ruských aktiv. Rozhodovat by se o tom mělo v prosinci. „Doufám, že to rozhodnutí padne,“ uvedl Perebyjnis. Finance prý Kyjev použije na posílení své armády, dále pak posílení výroby zbraní na Ukrajině. V současnosti napadená země používá na bitevním poli z padesáti procent ty zbraně, které si sama vyrobí, dle někdejšího velvyslance by to mohlo být i více.

Vyráběné zbraně na Ukrajině prý nebude využívat jen tamní armáda, Kyjev nabízí také spolupráci evropským partnerům, dělit se chce o know-how. Prostředky chce dále Ukrajina použít na obnovu země. V této souvislosti zmínil zintenzivnění ruských útoků na ukrajinský energetický systém.

Moderátor Takáč připomněl, že největší část ze zmrazených ruských aktiv je v Belgii. Brusel má nyní obavy, že kdyby vznikl v souvislosti s užíváním prostředků právní problém, tak bude chtít pomoct od dalších zemí sedmadvacítky. K tomu však příslib nepadl. „Neřekl bych, že evropští lídři nejsou připraveni to (souhlas, pozn. red.) dát,“ nastínil Perebyjnis.

Ukrajina se předběžně dohodla se Švédskem na koupi až 150 gripenů
Letoun Gripen

Otázka funkčnosti sankcí

EU také v tomto týdnu schválila devatenáctý sankční balík proti Rusku. Moderátor Takáč se tázal, zda „už je to tlak na Rusko, který opravdu něco udělá“. Perebyjnis prý neví, zda tento balíček bude rozhodující. Nevyloučil ani další balíky, nicméně zdůraznil, že určitě existuje úroveň sankcí, která přinutí Moskvu válku ukončit.

EU přijala 19. balík protiruských sankcí
Ilustrační foto – terminál na LNG

„Rusko zdaleka není tak silnou velmocí, jak se zdá. Už teď pociťuje velké ekonomické problémy – i kvůli sankcím, které byly uvaleny Spojenými státy,“ popsal s tím, že toto tvrzení potvrzují i ukrajinské zpravodajské služby. „Možná to nebude hned zítra, ale v příštím roce se Rusko bude určitě potýkat s velmi vážnými problémy – i včetně sankcí, které na Rusko uvaluje Ukrajina. Mám na mysli útoky na ruské rafinerie,“ pokračoval.

Americký prezident Donald Trump v týdnu schválil sankce proti dvěma největším ropným společnostem Rosněfť a Lukoil. „Samozřejmě, že bychom chtěli, aby to padlo dřív. Ušetřilo by nám to určitě čas na to, abychom přiměli Rusko ukončit tuto válku,“ řekl Perebyjnis.

Jediná cesta, jak podle něj ukončit válku, je ekonomický tlak a snaha připravit Moskvu o prostředky, kterými by mohla pokračovat ve válce. „Teď to pro Rusko bude opravdu bolestivé,“ myslí si Perebyjnis.

Cesta k novému balíku sankcí EU proti Rusku je volná, oznámilo Dánsko
Ilustrační foto

Křehký vztah s Bílým domem

Doufá také, že Trump svůj momentální postoj nepřehodnotí, byť ruský vládce Vladimir Putin vyslal do USA svého zmocněnce Kirilla Dmitrijeva, který se má v Miami sejít se zmocněncem amerického prezidenta Stevem Witkoffem. „Může to přehodnotit v případě, že Rusko souhlasí s příměřím – s tou cestou, kterou navrhnul prezident Trump a se kterou souhlasí i Ukrajina,“ dodal.

Ukrajinský prezident Zelenskyj se po jednání s Trumpem vyslovil pro to, aby se boje zastavily na úrovni, na které jsou nyní. Perebyjnis tvrdí, že poslední jednání v Bílém domě hodnotí pozitivně. Takáč nicméně upozornil na to, že dle informací v médiích byla „velmi dramatická“ a nyní se neodehrála v přítomnosti televizních kamer.

„Jednání s americkou stranou i s prezidentem Trumpem nejsou nikdy jednoduchá, ale rozhodující je výsledek. Myslím, že teď jsme spojenci. Americká strana podporuje Ukrajinu v tom, abychom co nejdříve tuto válku ukončili,“ zmínil Perebyjnis. Jediná strana, která tak nečiní, je Moskva, proto prý Trump rozhodl o posílení tlaku na Rusko.

Zelenskyj: Trumpův návrh zastavit boje na současné linii je dobrý kompromis
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj během nedávné schůzky s prezidentem USA Donaldem Trumpem

Výběr redakce

Vznikající vláda jedná on-line. Řeší vědu a digitalizaci

Vznikající vláda jedná on-line. Řeší vědu a digitalizaci

08:19AktualizovánoPrávě teď
K vítězství v irských prezidentských volbách míří kritička EU

K vítězství v irských prezidentských volbách míří kritička EU

před 16 mminutami
Počet obětí po nočním ruském útoku na Ukrajinu vzrostl na čtyři

Počet obětí po nočním ruském útoku na Ukrajinu vzrostl na čtyři

před 3 hhodinami
Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

Obrazem: Pejsek, kočička i Rychlé šípy se přizpůsobili současným dětem

před 4 hhodinami
Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země

Nejlepší kandidát na obyvatelnou planetu leží jen 20 světelných let od Země

před 5 hhodinami
Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

Každý třetí start-up zvažuje přesun do zahraničí

před 7 hhodinami
Zemřela thajská královna matka Sirikit, bylo jí 93 let

Zemřela thajská královna matka Sirikit, bylo jí 93 let

02:41Aktualizovánopřed 11 hhodinami
V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

V zahraniční politice nebudou razantní změny, míní Žáček i Bartůšek

před 15 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

K vítězství v irských prezidentských volbách míří kritička EU

Obyvatelé Irska v pátečních volbách vybrali novou hlavu státu. Volili mezi levicovou poslankyní Catherine Connollyovou, která kandidovala jako nezávislá, a vládní kandidátkou a bývalou ministryní sociálních věcí Heather Humphreysovou. Podle předběžných informací zvítězila první jmenovaná. Členové vládní koalice už uznali porážku, napsala agentura Reuters. Finální výsledky volební komise oznámí v sobotu večer.
před 16 mminutami

Perebyjnis: Jednání s Trumpem není nikdy jednoduché, rozhodující je výsledek

Jednání s americkou stranou i s prezidentem Donaldem Trumpem nejsou nikdy jednoduchá, ale rozhodující je výsledek, míní někdejší ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis, který nyní působí jako náměstek na ukrajinském resortu zahraničí. Myslí si, že jsou nyní Washington a Kyjev spojenci. Doufá také v to, že lídři Evropské unie v prosinci budou souhlasit s tím, aby zmrazená ruská aktiva byla použita na pomoc Ukrajině. Mluvil o tom v Interview ČT24 s Danielem Takáčem.
před 1 hhodinou

Počet obětí po nočním ruském útoku na Ukrajinu vzrostl na čtyři

Moskva v noci na sobotu vyslala na Ukrajinu rakety a drony a zabila nejméně čtyři lidi. Dvě oběti jsou po útocích na Kyjev a další dva lidé přišli o život při úderech v Dněpropetrovské oblasti, píší agentury s odvoláním na místní úřady. Ukrajinské letectvo oznámilo, že sestřelilo čtyři z devíti raket a padesát z šedesáti dvou dronů vyslaných Ruskem. Agentura Reuters uvedla, že úder Ukrajiny poškodil přehradu v ruské Bělgorodské oblasti. Kyjev se k útoku zatím nevyjádřil.
před 3 hhodinami

Pentagon přijal anonymní dar na výplaty vojáků

Pentagon přijal anonymní dar ve výši 130 milionů dolarů (2,7 miliardy korun), který využije na částečné pokrytí výplat amerických vojáků ve službě. V USA totiž trvá omezení provozu federálních úřadů, takzvaný shutdown, protože Kongres se dosud nedohodl na financování vlády. Americký prezident Donald Trump uvedl, že dar ministerstvu obrany poskytl jeho přítel, který nechtěl být jmenován. Přijetí daru vyvolalo právní otázky ohledně financování armádních platů ze soukromých zdrojů, píší americká média.
před 3 hhodinami

Dobrovolníci v Chersonu převážejí obyvatele či opravují poničené domy

Cherson patří mezi nejvíce ostřelovaná ukrajinská města, čelí úderům každý den, přesto tam zůstává přes šedesát tisíc lidí. Pohyb po městě je nebezpečný a řada místních proto využívá služeb takzvaného sociálního taxi. Dobrovolníci v pancéřovaných vozech s rušičkami je denně vozí i po nejrizikovějších čtvrtích, například když potřebují do nemocnice. Stejná organizace pomáhá také s odklízením trosek a s provizorními opravami domů poničených ruskými útoky a v bezpečí krytů pořádá dětské kroužky nebo vyučování.
před 4 hhodinami

Zemřela thajská královna matka Sirikit, bylo jí 93 let

Ve věku 93 let zemřela thajská královna matka Sirikit, dříve byla manželkou nejdéle vládnoucího panovníka světa Pchúmipchona Adundéta. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na thajský královský palác. Matka současného krále Mahá Vatčirálongkóna byla již šest let hospitalizována a v posledních dnech ji postihla krevní infekce, píše agentura Reuters.
02:41Aktualizovánopřed 11 hhodinami

V Irsku volili prezidentku

Irsko v pátek volilo novou hlavu státu, která vystřídá současného čtyřiaosmdesátiletého prezidenta Michaela D. Higginse. Voliči vybírali mezi dvěma ženami, a to bývalou ministryní sociálních věcí a současně kandidátkou jedné z vládních stran Heather Humphreysovou a levicovou nezávislou političkou Catherine Connollyovou, která v průzkumech vedla. Volební místnosti byly otevřeny od osmi hodin ráno SELČ do jedenácti hodin večer. Sčítání hlasů má začít v sobotu v deset hodin ráno.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami

Kanadské Ontario po výhrůžkách Trumpa stáhne reklamu s Reaganem

Reklamu s někdejším americkým prezidentem Ronaldem Reaganem, která napadá americká cla, kanadské Ontario stáhne, aby mohla pokračovat obchodní jednání mezi Washingtonem a Ottawou. V pátek to podle tiskových agentur oznámil premiér provincie Doug Ford. Trump už dříve oznámil, že kvůli televizní reklamě ukončuje se sousední zemí veškerá obchodní jednání.
včeraAktualizovánopřed 16 hhodinami
Načítání...