O jednání v Bílém domě diskutovali hosté Událostí, komentářů

O ruské agresi na Ukrajině, bezpečnostních zárukách pro Kyjev či zájmech Evropy jednali v pondělí večer SELČ v Bílém domě evropští lídři s prezidentem USA Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Setkání následovalo po summitu mezi Trumpem a ruským vládcem Vladimirem Putinem na Aljašce. O aktuálním vývoji diplomatických snah o ukončení ruské války na Ukrajině diskutovali v Událostech, komentářích ministr zahraničí Jan Lipavský (nestr.), místopředseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček (ANO) a europoslanci Jan Farský (STAN) a Ivan David (SPD). Debatu moderovala Jana Peroutková.
