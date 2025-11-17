„Někdy voda neteče i půl dne.“ Írán se potýká s rozsáhlým suchem


před 14 mminutami|Zdroj: ČTK

Írán v posledních šesti letech sužují silná sucha. Hladina vody v teheránských nádržích klesla na nejnižší úroveň za několik desetiletí. Agentura Reuters upozornila, že pokud bude situace přetrvávat, z teheránské metropole se stane neobyvatelné místo na zemi. Podle médií hrozí kvůli nedostatku vody násilné protesty a nepokoje. Krize nabývá na síle i z důvodu západních sankcí uvalených na Írán, kvůli kterým se země ocitla v silné ekonomické krizi.

V červenci a srpnu íránská vláda vyhlásila mimořádné státní svátky, aby snížila spotřebu vody a energie. Uzavřela také některé veřejné budovy a banky, jelikož teploty v některých oblastech překročily 50 stupňů Celsia.

Podle vedoucího íránského Ústavu pro výzkum vody Mohammadrezáho Kavianpúra byly loňské srážky v zemi o 40 procent nižší než 57letý průměr. Předpovědi dle něj ukazují, že sucho bude přetrvávat až do prosince. Podle oficiálních meteorologických údajů od 23. září v 15 z 31 provinciích nebyly zaznamenány žádné srážky.

Satelitní snímky přehrady Amír Kabír, porovnání stavu vody z 1. května a 8. listopadu letošního roku
Zdroj: Vantor/Handout via Reuters

Íránský prezident Masúd Pezeškján varoval, že obyvatelé hlavního města budou muset být evakuováni, pokud vláda nezajistí dostatečný přísun vody. Hlava státu také upozornila, že pokud do prosince nezaprší, bude muset vláda v Teheránu zahájit přídělový systém vody. Íránská vodárenská společnost odmítla tvrzení, že by se měl takový systém v budoucnu zavést.

„I když provedeme přídělový systém a vody bude stále málo, (občané) se budou muset z Teheránu evakuovat,“ prohlásil Pezeškján. Mnozí však podle deníku Deutche Welle (DW) prezidentův výrok kritizují. Íránské úřady nevysvětlily, jak a kam miliony obyvatel tohoto města odejdou.

Írán sužuje nedostatek vody, nelze vyloučit přemístění metropole, řekl prezident
Teherán v prachové bouři

Obyvatelé kvůli nedostatku vody musejí používat vodní nádrže a čerpadla. „Snížená spotřeba mezi obyvatelstvem zdaleka nestačí k překonání této krize,“ řekla DW výzkumnice v oblasti životního prostředí Azam Bahramíová.

Experti upozorňují na špatné hospodaření

Nedostatek vody nezpůsobují jen vysoká vedra. Stojí za tím i desítky let špatného hospodaření včetně nadměrné výstavby přehrad či neefektivních zemědělských postupů, cituje Reuters experty. Naopak vláda si nedostatek vody vysvětluje jinými faktory, jako jsou předchozí kabinety, změna klimatu či nadměrná spotřeba vody.

Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí poprvé veřejně vyzval Íránce k menší spotřebě vody téměř před patnácti lety. Od té doby se však situace chronicky zhoršuje a žádné vládě, ať už umírněné, nebo extremistické, se nepodařilo odvrátit nedostatek vody, jelikož Írán usiloval o rozvoj s malým ohledem na udržitelnost. Vodní infrastruktura v Teheránu zůstává podle DW zastaralá a rozpadlá a velká část vody se ztrácí během přepravy.

Pro íránské duchovní vládce je tak dle médií v sázce hodně. V roce 2021 vyvolal nedostatek vody násilné protesty v jižní provincii Chúzestán. Sporadické protesty vypukly i v roce 2018, kdy zejména farmáři obviňovali vládu ze špatného hospodaření s vodou.

Írán omezí dodávky vody v Teheránu. Zvažuje i evakuaci města
Teherán

Podle jedné z obyvatelek Teheránu je přísun tekoucí vody omezený a někdy neteče i půl dne. Výpadky přicházejí nečekaně, což lidem znemožňuje se na ně předem připravit. Podle Reuters si zatím tamní obyvatelé na silná sucha veřejně nestěžovali. Již teď čelí řadě jiných problémů – zejména ekonomické krizi, do které země upadla kvůli uvaleným sankcím z důvodu neúspěšného dosažení jaderné dohody.

Írán v rámci sankcí nemůže rozšířit možnosti zaměstnání ve venkovských oblastech, kde se většina obyvatel věnuje vodou náročnému zemědělství. Vláda proto nadále přiděluje tomuto sektoru vysoký objem vody z obavy, že ohrožení těchto pracovních míst by mohlo vyvolat protesty, uvedl pro kanál al-Džazíra Káve Madaní, ředitel Ústavu pro vodu Univerzity OSN.

Írán za posledních pár let zaznamenal i silný nedostatek elektřiny a plynu. „Je to jedno trápení za druhým, jeden den není voda, druhý den není elektřina. Nemáme ani dost peněz na živobytí. To všechno je způsobeno špatným hospodařením,“ popsala jedenačtyřicetiletá učitelka Šahla.

Hlavní město je zcela závislé na pěti nádržích napájených z okolních řek. Přítok vody však prudce klesl. Bihzád Parsa, šéf teheránské regionální vodárenské společnosti, podle Reuters uvedl, že hladina vody klesla oproti loňskému roku o 43 procent. Přehrada Amír Kabír zadržuje nyní čtrnáct milionů metrů krychlových, což odpovídá osmi procentům její kapacity.

Několikamilionové turecké město trápí historické sucho
Vyschlé koryto řeky v tureckém městě Bursa

Výběr redakce

ŘSD nepodepisuje nové smlouvy

ŘSD nepodepisuje nové smlouvy

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Polsko upravilo podporu pro ukrajinské uprchlíky

Polsko upravilo podporu pro ukrajinské uprchlíky

před 4 hhodinami
V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje vyjde na 18 miliard, říká Schillerová. Jurečka varuje před plošností

Zrušení poplatků za obnovitelné zdroje vyjde na 18 miliard, říká Schillerová. Jurečka varuje před plošností

před 8 hhodinami
Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

před 12 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

„Někdy voda neteče i půl dne.“ Írán se potýká s rozsáhlým suchem

Írán v posledních šesti letech sužují silná sucha. Hladina vody v teheránských nádržích klesla na nejnižší úroveň za několik desetiletí. Agentura Reuters upozornila, že pokud bude situace přetrvávat, z teheránské metropole se stane neobyvatelné místo na zemi. Podle médií hrozí kvůli nedostatku vody násilné protesty a nepokoje. Krize nabývá na síle i z důvodu západních sankcí uvalených na Írán, kvůli kterým se země ocitla v silné ekonomické krizi.
před 14 mminutami

V prezidentských volbách v Chile vede levicová kandidátka Jaraová

V prezidentských volbách v Chile podle průběžných výsledků vede levicová politička Jeannette Jaraová. Těsně ji následuje pravicový kandidát José Antonio Kast, uvedl deník El País s odvoláním na sčítání volební komise. Očekává se ale, že nezíská přes 50 procent hlasů a nová hlava státu vzejde až ze druhého kola volby. Téměř 16 milionu voličů v neděli rozhodovalo také o novém složení Sněmovny poslankyň a poslanců a poloviny horní komory parlamentu. Volební místnosti se uzavřely v 18:00 místního času (22:00 SEČ).
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Největší americká letadlová loď dorazila do Karibiku

Do Karibiku dorazilo největší válečné plavidlo světa, americká letadlová loď USS Gerald R. Ford. Podle sdělení amerického námořnictva se připojí k flotile, která má za úkol bojovat v oblasti proti zločineckým skupinám. Venezuela považuje silnou vojenskou přítomnost Spojených států v Karibiku za zastrašování, napětí mezi oběma zeměmi narůstá. Informovala o tom dnes agentura DPA.
před 2 hhodinami

Polsko upravilo podporu pro ukrajinské uprchlíky

V Polsku se mění podpora ukrajinským uprchlíkům. V zemi s 37 miliony obyvatel jich žije přes milion. Od listopadu pro ně platí nová pravidla. Nově mají například nárok na sociální dávky, pouze pokud pracují. To se podařilo 78 procentům Ukrajinců, kteří tak významně přispívají místní ekonomice.
před 4 hhodinami

Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probírali povolenky ETS 2

V Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník, hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda a europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) o emisních povolenkách ETS 2 nebo o plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

V Kongu zahynuly desítky horníků při neštěstí v kobaltovém dole

Nejméně 32 horníků zahynulo v sobotu při zřícení mostu v kobaltovém dole na jihovýchodě Konga, informovala agentura AFP s odvoláním na místní úřady. Bilance se může zvýšit.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Národní garda se částečně stáhne z Chicaga a Portlandu, uvádí NYT

Americká vláda stáhne část příslušníků Národní gardy z Chicaga a Portlandu, informuje list The New York Times (NYT) s odvoláním na své zdroje. Opatření přichází několik týdnů poté, co prezident Donald Trump nasazení Národní gardy v obou městech nařídil, a to navzdory námitkám tamních politických představitelů. Trump tento krok odůvodnil vysokou kriminalitou.
před 7 hhodinami

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Příměří na Ukrajině pravděpodobně do jara nebude a evropští spojenci musí i přes korupční skandál, který zachvátil Kyjev, pokračovat v podpoře Ruskem napadené země, zdůraznil v rozhovoru pro agenturu AP finský prezident Alexander Stubb. Evropa si mezitím podle něj bude muset udržet odolnost a odhodlání, aby přečkala zimní měsíce, zatímco Moskva bude pokračovat ve svých hybridních útocích a informační válce po celém kontinentu.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...