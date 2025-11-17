„Někdy voda neteče i půl dne.“ Írán se potýká s rozsáhlým suchem

Írán v posledních šesti letech sužují silná sucha. Hladina vody v teheránských nádržích klesla na nejnižší úroveň za několik desetiletí. Agentura Reuters upozornila, že pokud bude situace přetrvávat, z teheránské metropole se stane neobyvatelné místo na zemi. Podle médií hrozí kvůli nedostatku vody násilné protesty a nepokoje. Krize nabývá na síle i z důvodu západních sankcí uvalených na Írán, kvůli kterým se země ocitla v silné ekonomické krizi.
V červenci a srpnu íránská vláda vyhlásila mimořádné státní svátky, aby snížila spotřebu vody a energie. Uzavřela také některé veřejné budovy a banky, jelikož teploty v některých oblastech překročily 50 stupňů Celsia.
Podle vedoucího íránského Ústavu pro výzkum vody Mohammadrezáho Kavianpúra byly loňské srážky v zemi o 40 procent nižší než 57letý průměr. Předpovědi dle něj ukazují, že sucho bude přetrvávat až do prosince. Podle oficiálních meteorologických údajů od 23. září v 15 z 31 provinciích nebyly zaznamenány žádné srážky.
Íránský prezident Masúd Pezeškján varoval, že obyvatelé hlavního města budou muset být evakuováni, pokud vláda nezajistí dostatečný přísun vody. Hlava státu také upozornila, že pokud do prosince nezaprší, bude muset vláda v Teheránu zahájit přídělový systém vody. Íránská vodárenská společnost odmítla tvrzení, že by se měl takový systém v budoucnu zavést.
„I když provedeme přídělový systém a vody bude stále málo, (občané) se budou muset z Teheránu evakuovat,“ prohlásil Pezeškján. Mnozí však podle deníku Deutche Welle (DW) prezidentův výrok kritizují. Íránské úřady nevysvětlily, jak a kam miliony obyvatel tohoto města odejdou.
Obyvatelé kvůli nedostatku vody musejí používat vodní nádrže a čerpadla. „Snížená spotřeba mezi obyvatelstvem zdaleka nestačí k překonání této krize,“ řekla DW výzkumnice v oblasti životního prostředí Azam Bahramíová.
Experti upozorňují na špatné hospodaření
Nedostatek vody nezpůsobují jen vysoká vedra. Stojí za tím i desítky let špatného hospodaření včetně nadměrné výstavby přehrad či neefektivních zemědělských postupů, cituje Reuters experty. Naopak vláda si nedostatek vody vysvětluje jinými faktory, jako jsou předchozí kabinety, změna klimatu či nadměrná spotřeba vody.
Íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí poprvé veřejně vyzval Íránce k menší spotřebě vody téměř před patnácti lety. Od té doby se však situace chronicky zhoršuje a žádné vládě, ať už umírněné, nebo extremistické, se nepodařilo odvrátit nedostatek vody, jelikož Írán usiloval o rozvoj s malým ohledem na udržitelnost. Vodní infrastruktura v Teheránu zůstává podle DW zastaralá a rozpadlá a velká část vody se ztrácí během přepravy.
Pro íránské duchovní vládce je tak dle médií v sázce hodně. V roce 2021 vyvolal nedostatek vody násilné protesty v jižní provincii Chúzestán. Sporadické protesty vypukly i v roce 2018, kdy zejména farmáři obviňovali vládu ze špatného hospodaření s vodou.
Podle jedné z obyvatelek Teheránu je přísun tekoucí vody omezený a někdy neteče i půl dne. Výpadky přicházejí nečekaně, což lidem znemožňuje se na ně předem připravit. Podle Reuters si zatím tamní obyvatelé na silná sucha veřejně nestěžovali. Již teď čelí řadě jiných problémů – zejména ekonomické krizi, do které země upadla kvůli uvaleným sankcím z důvodu neúspěšného dosažení jaderné dohody.
Írán v rámci sankcí nemůže rozšířit možnosti zaměstnání ve venkovských oblastech, kde se většina obyvatel věnuje vodou náročnému zemědělství. Vláda proto nadále přiděluje tomuto sektoru vysoký objem vody z obavy, že ohrožení těchto pracovních míst by mohlo vyvolat protesty, uvedl pro kanál al-Džazíra Káve Madaní, ředitel Ústavu pro vodu Univerzity OSN.
Írán za posledních pár let zaznamenal i silný nedostatek elektřiny a plynu. „Je to jedno trápení za druhým, jeden den není voda, druhý den není elektřina. Nemáme ani dost peněz na živobytí. To všechno je způsobeno špatným hospodařením,“ popsala jedenačtyřicetiletá učitelka Šahla.
Hlavní město je zcela závislé na pěti nádržích napájených z okolních řek. Přítok vody však prudce klesl. Bihzád Parsa, šéf teheránské regionální vodárenské společnosti, podle Reuters uvedl, že hladina vody klesla oproti loňskému roku o 43 procent. Přehrada Amír Kabír zadržuje nyní čtrnáct milionů metrů krychlových, což odpovídá osmi procentům její kapacity.