Úřady v madagaskarské metropoli Antananarivo od čtvrtečního večera do pátečního rána vyhlásily zákaz vycházení poté, co protesty proti častým výpadkům proudu a nedostatku vody přerostly v násilnosti. Informovaly o tom agentury Reuters a AP.
Lidé na Madagaskaru se bouří kvůli výpadkům proudu
Stovky převážně mladých demonstrantů ve čtvrtek pochodovaly s transparenty a požadovaly obnovení spolehlivých dodávek vody a elektřiny v celé zemi. AP podotkla, že někteří nesli černou vlajku s lebkou, překříženými kostmi a kloboukem, která byla symbolem pro násilné nepokoje v Nepálu. Ty si před dvěma týdny kromě nejméně 73 obětí vyžádaly také pád vlády.
Protestující drancovali obchody a banky, vyrabovali a zapálili velké nákupní centrum a vyplenili či zničili domy tří zákonodárců. Někde také zatarasili cesty balvany a zapálenými pneumatikami. Policie proti demonstrantům použila slzný plyn a gumové projektily. Protesty se později rozšířily do dalších čtvrtí hlavního města. Počet zraněných nebo mrtvých úřady nezveřejnily.
„Bohužel se najdou jednotlivci, kteří situaci zneužívají k ničení majetku jiných. Aby bezpečnostní síly ochránily obyvatelstvo a jeho majetek, rozhodly se mezi 18:00 a 4:00 (SELČ) zavést zákaz vycházení, dokud nebude obnoven veřejný pořádek,“ uvedl v prohlášení generál Angelo Ravelonarivo, který stojí v čele armády i policie.
Přes bohaté zásoby niklu, kobaltu, zlata, uranu a dalších nerostných surovin je zhruba 33milionový Madagaskar jednou z nejchudších zemí světa. Ostrovem navíc od získání nezávislosti na Francii v roce 1960 zmítají politické a povolební krize. Nynější prezident Andry Rajoelina se dostal k moci poprvé po puči v roce 2009 a v čele přechodné vlády zůstal do roku 2014. Podruhé se prezidentské funkce ujal v roce 2019, potřetí v roce 2023.