Konec války na Blízkém východě je v nedohlednu. Severní fronta se rozhořívá, operace na jihu budou složitější

Napadená země odpověděla leteckými údery, mezitím mobilizovala a poté spustila pozemní invazi. Hlavní nápor směřoval do severní části Pásma Gazy. V sobotu Izrael oznámil, že se mu podařilo na severu zničit Hamás.

Izraelská vláda je navíc pod tlakem rodin unesených Izraelců. „Vláda by měla udělat vše pro to, aby zajistila jejich návrat domů,“ říká aktivistka za návrat rukojmí Dana Blechmanová.

Raketové útoky Hizballáhu zesílily po úterním zabití místopředsedy Hamásu Sáliha Arúrího v Bejrútu. „Pokud zasáhli Libanon a jižní Bejrút, je to pro nás nepřijatelná rovnice,“ uvedl předseda Hizballáhu Hasan Nasralláh.

Angažmá Spojených států

Spojené státy jako hlavní spojenec Izraele jsou nyní po Ukrajině zaměstnány už druhou velkou krizí. „Angažujeme se diplomaticky, ať už ve prospěch budoucnosti Gazy, tak šířeji ve prospěch budoucnosti Izraelců a Palestinců v regionu jako celku,“ řekl ministr zahraničí USA Antony Blinken.

Jordánský král Abdalláh II. v neděli při setkání v Ammánu řekl Blinkenovi, že další pokračování války v Gaze by mělo „katastrofické následky“. Podle monarchy by měly USA vyvíjet tlak na to, aby Izrael souhlasil s okamžitým příměřím. V Jordánsku je dle Borka více než polovina obyvatel, kteří mají kořeny západně od řeky Jordán, tedy na území dnešního Izraele. „Jsou militantně naladěni proti Izraeli, své resentimenty vůči němu jsou často ochotni přenášet na ulice jordánských měst. Pokud vláda nebude plout s davem, bude jím nahlížena jako proizraelské prozápadní těleso,“ ujasnil zpravodaj.

Jak má konflikt vyústit a kdo má vládnout Pásmu Gazy po Hamásu, přesně neví ani Izrael. Válka v roce 1967 změnila Blízký východ během šesti dnů, tento konflikt může být mnohem delší.