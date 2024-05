K zajištění protivzdušné obrany je potřeba aspoň sedm systémů Patriot, řekl ukrajinský premiér

O míru nemůžeme jednat podle podmínek útočníka, tedy Ruska, protože by to znamenalo kapitulaci a okupaci, řekl ukrajinský premiér Denys Šmyhal v exkluzivním rozhovoru pro ČT. Jako základ zmiňuje globální summit k projednání mírového plánu. Zúčastnit se ho mají zástupci zemí z celého světa s výjimkou Ruska – jeho delegace by podle Šmyhala byla přizvána až po dosažení dohody. Jednání zároveň podle něj nemohou probíhat v zákulisí, neboť by je Kreml využil k „manipulacím a lhaní“. Šmyhal vedle toho mluvil i o situaci na bojišti a zahraniční podpoře. Rozhovor vedl redaktor ČT David Miřejovský.

Na bojišti je to teď složité. Odrazili jsme ruskou ofenzivu u Charkova i další pokusy o postup po celé frontové linii. Pokračujeme v boji. Čekáme na další pomoc od našich partnerů ze Spojených států. Jsme opravdu vděční za českou iniciativu na zajištění dodávek dělostřelecké munice. To bude pro nás a naše muže i ženy na frontě velmi užitečné.

Vlastně jste to všechno vyjmenoval. Především musíme ochránit náš vzdušný prostor. Právě teď v něm Rusko dominuje, a to mu na bojišti přináší výhody. Snaží se nás zatlačit na celé linii dotyku. Takže pro zajištění protivzdušné obrany potřebujeme minimálně sedm systémů Patriot. To by nám opravdu pomohlo ochránit náš vzdušný prostor před ruskými letouny a jejich naváděnými leteckými pumami. To je strašlivá zbraň a oni jimi ničí celé ulice v obcích v Charkovské oblasti i Charkově.

Co právě teď nejvíc potřebujete? Objevují se zprávy, že Rusko připravuje na léto mohutnou ofenzivu. Které zbraně akutně sháníte? Je to protivzdušná obrana, stíhací letouny, munice?

Dnes (v úterý, pozn. red.) probereme téma české iniciativy na dodávku munice pro dělostřelectvo. Doufáme, že první část bude dodána na Ukrajinu v červnu. Ne později než v červnu, protože my munici skutečně nutně potřebujeme. Probereme také otázky spolupráce ve vojenské oblasti. Nemohu zveřejnit podrobnosti, ale je pro nás nesmírně důležité pokračovat ve spolupráci při zapojení našich podnikatelů a průmyslu. Máme plány, jak to udělat, a budeme je naplňovat.

Právě teď v Evropské unii probíhá kampaň před volbami do Evropského parlamentu. Ze Západu jsme slyšeli mnoho řečí o míru. Z vašeho pohledu, co se musí stát, než mohou začít skutečné mírové rozhovory?

Ukrajina je oběť a Rusko je agresor. Proto nemůžeme jednat o míru podle podmínek útočníka. To by znamenalo kapitulaci a okupaci. Mírové fórum bude prvním krokem na cestě hledání, jak v Evropě a mé zemi zajistit udržitelný, spravedlivý a dlouhodobý mír. Mír diktovaný Ruskem odmítáme. To by totiž znamenalo, že Rusko vyhrálo válku, šlo by dál a vedlo by to k třetí světové válce.

Když jde o vyjednávání, tak tam je základní podmínkou důvěra. Máte na ruské straně protějšky, kterém důvěřujete? Je někdo takový v Kremlu?

Nemůžeme věřit Putinovi. Je to lhář. On lže neustále. Nám jde o globální summit, kam přijedou všichni důležití politici z celého světa a zasednou za jednací stůl. Tam se musíme dohodnout, jak dosáhnout každého jednoho bodu z našeho mírového plánu. A následně, když dosáhneme společně kompromisu, pozveme oficiální ruskou delegaci a začneme oficiální jednání.

Nebude to v zákulisí. To by využili k manipulacím a lhaní. Oni to budou dělat i tak, ale pokud bude svět u jednacího stolu, nebudou mít tolik prostoru pro lhaní a manipulace. To je cesta, jak přivést Rusko k mírovým rozhovorům.