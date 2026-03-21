Izraelské letectvo zahájilo další vlnu úderů na Libanon

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce před tím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, píše agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.
Izraelská armáda uvedla, že v Bejrútu útočí na cíle spojené s proíránským teroristickým hnutím Hizballáh. Další údery podle AFP zasáhly také pobřežní město Súr a obec Nakúra, která leží v blízkosti hranice s Izraelem. Hizballáh tvrdí, že v šesti jiholibanonských vesnicích zaútočil na izraelské jednotky.
Hizballáh 2. března zaútočil vzdušnými údery na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael ihned odsoudila.
Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která jsou podle ní strategická pro obranu Izraele.
Úder v Iráku
Při dronovém útoku byl v noci na sobotu zasažen areál v blízkosti mezinárodního letiště v Bagdádu, který patří americké diplomatické misi. Podle agentury Reuters je z místa hlášen požár. K útoku se přihlásilo proíránské šíitské uskupení Asháb al-Kahf, které popírá vazby na jiné proíránské milice v Iráku.
Areál u bagdádského letiště i komplex budov amerického velvyslanectví v Bagdádu byly v uplynulých týdnech několikrát zasaženy při dronových útocích, ke kterým se přihlásily proíránské milice Katáib Hizballáh. Ty ve čtvrtek jednostranně vyhlásily pětidenní příměří, v průběhu kterého na ambasádu nebudou útočit.
V noci na sobotu íránskému útoku drony a balistickými střelami čelil Kuvajt. Saúdská Arábie oznámila, že na východě země zneškodnila deset dronů, píše agentura AFP.
Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1021 mrtvých, včetně 118 dětí a 79 žen, napsala libanonská agentura NNA. Na jihu Libanonu padli dva izraelští vojáci. Při íránských útocích bylo v Izraeli zabito patnáct civilistů a na Izraelem okupovaném Západním břehu čtyři palestinské civilistky, píše agentura Reuters.