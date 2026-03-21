Izraelské letectvo zahájilo další vlnu úderů na Libanon


21. 3. 2026Aktualizovánopřed 2 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelské letectvo v noci na sobotu zahájilo další vlnu úderů na Libanon. Krátce před tím vydalo výzvu k okamžité evakuaci sedmi čtvrtí bejrútského předměstí Dahíja, píše agentura AFP. Při vzdušném úderu na dům ve vesnici Ghandúríja na jihu země zahynul jeden člověk a další dva lidé byli zraněni.

Izraelská armáda uvedla, že v Bejrútu útočí na cíle spojené s proíránským teroristickým hnutím Hizballáh. Další údery podle AFP zasáhly také pobřežní město Súr a obec Nakúra, která leží v blízkosti hranice s Izraelem. Hizballáh tvrdí, že v šesti jiholibanonských vesnicích zaútočil na izraelské jednotky.

Hizballáh 2. března zaútočil vzdušnými údery na sever Izraele poté, co vyjádřilo solidaritu s režimem v Teheránu, který od 28. února čelí americkým a izraelským úderům. Libanonská vláda rozhodnutí Hizballáhu zaútočit na Izrael ihned odsoudila.

Bejrút v Libanonu po izraelském útoku, 17. března 2026

Na Izrael balistickými střelami útočí také Írán. Izrael na ostřelování ze strany Hizballáhu odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu. Izraelská armáda zároveň v jižním Libanonu obsadila další území, která jsou podle ní strategická pro obranu Izraele.

Úder v Iráku

Při dronovém útoku byl v noci na sobotu zasažen areál v blízkosti mezinárodního letiště v Bagdádu, který patří americké diplomatické misi. Podle agentury Reuters je z místa hlášen požár. K útoku se přihlásilo proíránské šíitské uskupení Asháb al-Kahf, které popírá vazby na jiné proíránské milice v Iráku.

Areál u bagdádského letiště i komplex budov amerického velvyslanectví v Bagdádu byly v uplynulých týdnech několikrát zasaženy při dronových útocích, ke kterým se přihlásily proíránské milice Katáib Hizballáh. Ty ve čtvrtek jednostranně vyhlásily pětidenní příměří, v průběhu kterého na ambasádu nebudou útočit.

V noci na sobotu íránskému útoku drony a balistickými střelami čelil Kuvajt. Saúdská Arábie oznámila, že na východě země zneškodnila deset dronů, píše agentura AFP.

Následky úderů na americkou ambasádu v Bagdádu

Izraelské údery v Libanonu si od 2. března podle páteční bilance libanonského ministerstva zdravotnictví vyžádaly 1021 mrtvých, včetně 118 dětí a 79 žen, napsala libanonská agentura NNA. Na jihu Libanonu padli dva izraelští vojáci. Při íránských útocích bylo v Izraeli zabito patnáct civilistů a na Izraelem okupovaném Západním břehu čtyři palestinské civilistky, píše agentura Reuters.

Následky izraelského vzdušného útoku v Bejrútu

USA dočasně povolily nákup sankcionované íránské ropy již naložené na tankerech

Spojené státy povolily zemím nakupovat po dobu třceti dní sankcionovanou íránskou ropu, která je již naložena na tankerech na moři. Píše o tom agentura AFP. Povolení se týká také naložených ropných produktů. Podle AFP jde o snahu stabilizovat světové trhy s ropou. Americký ministr financí Scott Bessent na síti X uvedl, že tímto rozhodnutím USA rychle uvolní asi 140 milionů barelů íránské ropy.
02:26Aktualizovánopřed 1 hhodinou

USA zvažují utlumení vojenských operací na Blízkém východě, tvrdí Trump

Spojené státy se ve válce proti Íránu blíží dosažení svých cílů, zvažují utlumení svých vojenských operací na Blízkém východě. Na své sociální síti Truth Social to v pátek napsal americký prezident Donald Trump. Hormuzský průliv mají podle šéfa Bílého domu střežit ty země, které ho používají, což Spojené státy nejsou. USA s tím dle něj přesto vypomohou, pokud je o to tyto země požádají.
před 4 hhodinami

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly, pak znovu zamířily vzhůru

Ceny ropy v pátek nejprve klesaly po zprávě, že Izrael přestane utočit na energetickou infrastrukturu v Íránu. Počet íránských útoků na energetiku se proti začátku týdne rovněž snížil, což pomohlo zmírnit růst cen ropy, které se předtím pohybovaly poblíž čtyřletých maxim, uvedla agentura Bloomberg. Odpoledne se ale ceny vrátily k růstu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Zbabělci, opřel se Trump do spojenců v NATO kvůli průlivu

Spojenci z NATO jsou podle amerického prezidenta Donalda Trumpa zbabělci, protože nechtějí pomoci Americe se znovuotevřením Hormuzského průlivu. Jednalo by se přitom o jednoduchý vojenský manévr, který by pro ně představoval jen malé riziko, míní Trump. Alianci bez USA označil za papírového tygra. NATO je obranná aliance. K uzavření Hormuzského průlivu vedl útok USA a Izraele na Írán.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Zemřel Chuck Norris

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Americká stanice CBS News ukončuje po téměř sto letech svoje rádio

Americká mediální skupina CBS News propustí šest procent zaměstnanců, uvedla agentura Reuters, která se odvolává na své zdroje. Nová šéfredaktorka Bari Weissová chce firmu zmodernizovat a zvýšit sledovanost, aby lépe konkurovala stanicím ABC a NBC. Ve zpravodajství CBS pracuje zhruba 1100 lidí, takže jich odejde několik desítek. Téměř po sto letech úplně končí její rozhlasová stanice.
před 9 hhodinami

VideoAsie může začít agresivně vykupovat energetické zdroje, míní Niedermayer

Evropa je zatím spíše na konci řetězce, protože suroviny směřovaly přes Íránem blokovaný Hormuzský průliv hlavně do Asie. Pokud by ale nedošlo k obnovení vodní trasy, Asie začne agresivně vykupovat energetické zdroje na celém světě, což může mít dopad i na Evropu. V Interview ČT24 to uvedl europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09). Moderátor Jiří Václavek s ním řešil i společnou evropskou obranu, riziko zrychlení inflace či nový rozpočet.
před 9 hhodinami
