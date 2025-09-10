Izraelské letectvo ve středu zaútočilo na severní část Jemenu a na metropoli Saná, informovala agentura Reuters. Podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného hútíi bylo na místě devět mrtvých a 118 zraněných. Izraelská armáda se podle svých slov zaměřila na propagandistické velitelství hútíů a na další zpravodajská centra, píše server The Times of Israel (ToI). Podle Reuters bylo cílem i ministerstvo obrany jemenských povstalců.
Izrael zaútočil na jemenskou metropoli
„Izraelská armáda právě zaútočila na Saná a další místa po celém Jemenu, přičemž se zaměřila na vojenské tábory, včetně propagandistického aparátu hútíů,“ řekl podle ToI izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Armádní rozhlas židovského státu uvedl, že mezi cíli útoku bylo vojenské velitelství a vojenské tábory hútíů. Na záběrech pořízených svědky po leteckém útoku jsou zachyceny hořící budovy.
K útokům došlo po opakovaných raketových a dronových útocích jemenských povstalců na Izrael v posledních týdnech, jejichž součástí byl tento týden přímý zásah jihoizraelského letiště Ramon. Hútíové podporovaní Íránem označují útoky na Izrael za akt solidarity s Palestinci v Gaze.
V Pásmu Gazy podniká izraelská armáda od října 2023 ofenzivu v reakci na teroristický útok palestinského hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla část rukojmí propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v Pásmu 48 rukojmí, z nichž asi jen dvacet je stále naživu.
Podle místního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito přes 64 500 Palestinců. OSN tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, považuje za spolehlivé.