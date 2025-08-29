Šéf neuznané vlády jemenského islamistického hnutí hútíů byl zabit během izraelského útoku na město Saná, napsal zpravodajský server The Times of Israel (ToI) s odvoláním na některá jemenská média. Izrael ani hútíové informaci zatím nepotvrdili. Není ani jasné, kdy k útoku došlo.
Izrael zabil hútíjského premiéra, píší jemenská média
Podle jemenského deníku al-Džumhúríja byl premiér hútíjů Ahmad Násir Rahaví zabit ve svém bytě v Saná. Lídrem mezinárodně neuznávané vlády hútíjských džihádistů podporovaných íránským režimem byl od loňského srpna.
Podle jemenských médií šlo o jiný útok, než při kterém ve čtvrtek izraelská armáda cílila na deset vysokých hútíjských představitelů včetně ministra obrany. Izraelské letectvo na Saná zaútočilo ve chvíli, kdy hútíjská televizní stanice al-Masíra vysílala předtočený projev hútíjského vůdce Abdula Malika Húsího.
Izraelská armáda před útokem zneškodnila dva drony vyslané z Jemenu na Izrael, jednalo se o třetí hútíjský útok na Izrael v posledních dnech. Izraelské letectvo na Saná zaútočilo již v neděli, podle agentury AP při úderech zahynulo nejméně deset lidí.
Íránem podporovaní džihádisté hútíové ovládají sever Jemenu a jeho pobřeží Rudého moře. Od začátku války v Pásmu Gazy, která začala po krvavém útoku teroristů z Hamásu na jih Izraele v říjnu 2023, hútíjští džihádisté pomocí dronů a střel opakovaně útočili na území Izraele.
Vícekrát také útočili na obchodní plavidla v Rudém moři, několikrát i na americké vojenské lodě. Hútíové tvrdí, že tak projevují solidaritu s Palestinci v Pásmu Gazy.