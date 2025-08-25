Počet obětí izraelských úderů na jemenské hlavní město Saná vzrostl na šest, celkem šestaosmdesát lidí utrpělo zranění, píše agentura Reuters s odvoláním na zdravotnické představitele islamistického hnutí hútíové. Izrael v neděli podnikl údery na Jemen, které označil za odvetu za raketové a dronové útoky hútíové.
Izraelský útok na Jemen nepřežilo šest lidí, tvrdí hútíové
Izraelská armáda uvedla, že cílila na vojenský areál, kde se nachází prezidentský palác, dvě elektrárny a sklad paliva.
Povstalci z Jemenu v pátek vypustili na Izrael raketu, která však vybuchla ve vzduchu. Útok vyvolal protivzdušný poplach v Tel Avivu a v okolí, nezpůsobil však mrtvé ani zraněné. Podle nejmenovaného izraelského vojenského představitele raketa vypuštěná z Jemenu poprvé měla kazetovou munici.
Hútíové podle Reuters uvedli, že raketu vypustili na podporu Palestinců v Pásmu Gazy, kde Izrael vede vojenské tažení. Kromě vypouštění raket na Izrael, většina z nichž bývá zachycena, Húsíové v Rudém moři útočí na lodě, o kterých tvrdí, že mají nějaké vazby na Izrael.
Izraelci v souvislosti s útoky hútíů opakovaně podniká letecké údery na Jemen. Například 17. srpna izraelské letectvo zasáhlo energetickou strukturu v Jemenu.