Izraelská armáda se v neděli přihlásila k útoku na energetickou strukturu jižně od jemenského hlavního města Saná, oznámila na síti X. Televizní stanice al-Masíra, nad kterou mají kontrolu jemenští povstalečtí islamisté hútíové, krátce předtím informovala o „agresi“, která zasáhla elektrárnu a vyřadila z provozu některé její generátory. Zdroj agrese televize nespecifikovala, uvedla ráno agentura Reuters. Podle izraelských médií byla zasažena elektrárna Haziz.
Izrael se přihlásil k úderu na energetickou infrastrukturu v Jemenu
Izraelská armáda ve stručném sdělení uvedla, že provedla úder ve vzdálenosti dva tisíce kilometrů od území židovského státu, u jemenské metropole. „Byl odpovědí na opakované útoky hútíů raketami a bezpilotními prostředky na Izrael,“ stojí ve sdělení. „Hútíové, které vede a financuje Írán, zneužívají moře k ohrožování Izraele a globálního obchodu,“ doplnila armáda.
Incident vyvolal požár, který se hasičům později podařilo uhasit, oznámila televize hútíů s odvoláním na vicepremiéra. Obyvatelé Saná předtím podle Reuters hlásili, že v hlavním městě slyšeli nejméně dva výbuchy.
Izrael na cíle v Jemenu spojené s hútíi útočí opakovaně. V minulosti zasahovaly proti hútíům také americké a britské síly v oblasti.
Letos v květnu ale Spojené státy oznámily překvapivou dohodu o příměří, přičemž hútíové slíbili, že přestanou narušovat mezinárodní námořní dopravu v Rudém moři. Tehdy ovšem také uvedli, že příměří se nevztahuje na židovský stát ani na lodě plující do izraelských přístavů.
Hútíové mají pod kontrolou nejlidnatější oblast na severozápadě Jemenu včetně hlavního města či přístavů na pobřeží Rudého moře. V listopadu 2023 začali útočit na obchodní lodě v Rudém moři a posílat střely na Izrael, což zdůvodňují solidaritou s Palestinci v Pásmu Gazy, kde se bojuje. Válku tam zahájil Jeruzalém v říjnu téhož roku v odvetě za teroristický útok palestinského hnutí Hamás na území židovského státu.