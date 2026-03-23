Izrael znovu zaútočil na Teherán

Izraelská armáda noci na pondělí znovu útočila na hlavní město Íránu Teherán. Podle agentury AFP armáda oznámila rozsáhlou vlnu útoků proti „infrastruktuře režimu“. Podle agentury Fars byly z Teheránu hlášeny výbuchy. Při útoku na jihoíránské město Bandar-Abbás podle agentury Tasnim zemřel jeden člověk z ostrahy místního rozhlasového a televizního vysílače. Rijád byl podle ministerstva obrany Saúdské Arábie časně v pondělí terčem útoku dvou balistických raket, uvedla agentura AFP.
Další osoba byla při zásahu vysílače zraněna, uvedla státní stanice Irib s tím, že za útokem podle ní stál Izrael. Přístavní město leží na jižním pobřeží Íránu u Hormuzského průlivu.
Podle saúdskoarabského ministerstva obrany při útoku na Rijád tamní protivzdušná obrana zachytila jednu balistickou raketu, druhá potom dopadla do neobydlené části města.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Odvetné útoky na arabské státy se ale neomezují na americké vojenské objekty, terčem se staly i civilní budovy nebo energetická infrastruktura.
Před začátkem války procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu klíčovým Hormuzským průlivem. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o devadesát procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy.
Americký prezident Donald Trump dal Íránu v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny.
Teherán hrozí dalšími útoky
Íránské revoluční gardy v prohlášení uvedly, že v případě útoku na íránské elektrárny bude Teherán v odvetě útočit na izraelské elektrárny a také elektrárny zásobující elektřinou americké základny v zemích regionu. Prohlášení zřejmě odvolalo dřívější hrozby vůči odsolovacím zařízením v regionu, která jsou klíčová pro zásobování zemí Perského zálivu pitnou vodou, uvedla agentura Reuters.
„Lhářský americký prezident tvrdil, že revoluční gardy mají v úmyslu zaútočit na odsolovací zařízení a způsobit utrpení obyvatelům zemí v regionu,“ stojí v prohlášení zveřejněném ve státních médiích.
Íránské revoluční gardy již dříve podle agentur uvedly, že pokud USA skutečně zaútočí na elektrárny, Teherán zcela uzavře Hormuzský průliv, dále zničí společnosti s americkým podílem a energetická zařízení v zemích, kde se nacházejí americké základny, pro ně budou legitimními cíli.