Izrael znovu zaútočil na Teherán


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda noci na pondělí znovu útočila na hlavní město Íránu Teherán. Podle agentury AFP armáda oznámila rozsáhlou vlnu útoků proti „infrastruktuře režimu“. Podle agentury Fars byly z Teheránu hlášeny výbuchy. Při útoku na jihoíránské město Bandar-Abbás podle agentury Tasnim zemřel jeden člověk z ostrahy místního rozhlasového a televizního vysílače. Rijád byl podle ministerstva obrany Saúdské Arábie časně v pondělí terčem útoku dvou balistických raket, uvedla agentura AFP.

Další osoba byla při zásahu vysílače zraněna, uvedla státní stanice Irib s tím, že za útokem podle ní stál Izrael. Přístavní město leží na jižním pobřeží Íránu u Hormuzského průlivu.

Podle saúdskoarabského ministerstva obrany při útoku na Rijád tamní protivzdušná obrana zachytila jednu balistickou raketu, druhá potom dopadla do neobydlené části města.

Spojené státy a Izrael zahájily 28. února útok na Írán. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a arabské státy v regionu, které hostí americké vojenské základny. Odvetné útoky na arabské státy se ale neomezují na americké vojenské objekty, terčem se staly i civilní budovy nebo energetická infrastruktura.

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv
Americký prezident Donald Trump

Před začátkem války procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu klíčovým Hormuzským průlivem. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se provoz snížil přibližně o devadesát procent, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy.

Americký prezident Donald Trump dal Íránu v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum na úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny.

Teherán hrozí dalšími útoky

Íránské revoluční gardy v prohlášení uvedly, že v případě útoku na íránské elektrárny bude Teherán v odvetě útočit na izraelské elektrárny a také elektrárny zásobující elektřinou americké základny v zemích regionu. Prohlášení zřejmě odvolalo dřívější hrozby vůči odsolovacím zařízením v regionu, která jsou klíčová pro zásobování zemí Perského zálivu pitnou vodou, uvedla agentura Reuters.

„Lhářský americký prezident tvrdil, že revoluční gardy mají v úmyslu zaútočit na odsolovací zařízení a způsobit utrpení obyvatelům zemí v regionu,“ stojí v prohlášení zveřejněném ve státních médiích.

Íránské revoluční gardy již dříve podle agentur uvedly, že pokud USA skutečně zaútočí na elektrárny, Teherán zcela uzavře Hormuzský průliv, dále zničí společnosti s americkým podílem a energetická zařízení v zemích, kde se nacházejí americké základny, pro ně budou legitimními cíli.

Důsledky úderů na Teherán

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Svět

Izrael znovu zaútočil na Teherán

Izraelská armáda noci na pondělí znovu útočila na hlavní město Íránu Teherán. Podle agentury AFP armáda oznámila rozsáhlou vlnu útoků proti „infrastruktuře režimu“. Podle agentury Fars byly z Teheránu hlášeny výbuchy. Při útoku na jihoíránské město Bandar-Abbás podle agentury Tasnim zemřel jeden člověk z ostrahy místního rozhlasového a televizního vysílače. Rijád byl podle ministerstva obrany Saúdské Arábie časně v pondělí terčem útoku dvou balistických raket, uvedla agentura AFP.
před 10 mminutami

Orbán v průzkumech prohrává. Pomoci mu může volební systém, který sám upravil

Před maďarskými volbami vede opoziční strana Tizsa před vládní stranou Fidesz přibližně o deset procentních bodů, vyplývá z údajů serveru Politico, které pocházejí z února. Konečné rozdělení mandátů v tamním parlamentu určuje hlasování pro stranické kandidátky i souboje v jednomandátových obvodech. Jenže volební systém od roku 2010, kdy se současný premiér Viktor Orbán dostal k moci, prošel sérií reforem. Ty ale dle kritiků zvýhodnily větší strany – jako je Orbánův Fidesz.
před 57 mminutami

Místo dřívějších desítek jednalo generálů šest. V čínské armádě pokračují čistky

Oproti převládajícím obavám Čína podle amerických rozvědek neplánuje na příští rok invazi na Tchaj-wan. Píše se to v nové výroční zprávě o globálních hrozbách, která přichází v době, kdy Peking zvyšuje tlak na ostrov častými válečnými manévry. Jedním z důvodů by mohly být pokračující čistky napříč obranným sektorem asijské velmoci.
před 1 hhodinou

Tisk: Výsledek voleb v Porýní-Falci je pro německé sociální demokraty katastrofa

Ačkoli je vítězem nedělních voleb ve spolkové zemi Porýní-Falc Křesťanskodemokratická unie (CDU) a strana Alternativa pro Německo (AfD) zdvojnásobila zisk z minulých voleb, řada tamních médií se zabývá především výrazným poklesem podpory dosud vládní sociální demokracie (SPD), jež skončila druhá se ziskem necelých 26 procent. Před pěti lety přitom volby jasně vyhrála s 35,7 procenta hlasů. Média hovoří například o katastrofě či stranické krizi. Vyplývá to z přehledu regionálního tisku sestaveného serverem německého týdeníku Die Zeit.
před 2 hhodinami

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více

Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu třiceti dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.
před 6 hhodinami

Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP. Zelenskyj také naznačil, že by mohly pokračovat výměny válečných zajatců mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Celkově je podle Zelenského jasné, že Rusko nechce ukončit válku, pokračující pátým rokem.
před 6 hhodinami

Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno 99,85 procenta hlasů. Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.
00:38Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Socialista Emmanuel Grégoire v neděli s přehledem porazil konzervativní protikandidátku Rachidu Datiovou v soupeření o funkci pařížského starosty. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů na základě částečných výsledků druhého kola komunálních voleb. Volební místnosti se zavřely ve 20:00. První kolo voleb se uskutečnilo před týdnem.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Načítání...