USA stojí válka s Íránem miliardu dolarů denně, uvedl analytický portál


před 33 mminutami|Zdroj: ČTK

Spojené státy na válku v Íránu dosud vynaložily více než 27,6 miliardy dolarů (přes 583,7 miliardy korun), přičemž částka každým dnem roste o zhruba další miliardu dolarů (asi 21,2 miliardy korun). Tvrdí to analytický portál Iran War Cost Tracker (IWCT), za kterým stojí washingtonský nadstranický think-tank Centrum pro strategická a mezinárodní studia (Center for Strategic and International Studies – CSIS).

Částka podle IWCT vychází z údajů Pentagonu, podle nějž první týden konfliktu stál zemi 11,3 miliardy dolarů. Po 22 dnech a více než 8 hodinách války, tedy k nedělním 13:30, částka činí celkem 27,65 miliardy a neustále narůstá – podle portálu konkrétně o 11 574 dolarů za sekundu a 41,6 milionu dolarů za hodinu. Odhad ale nemusí zahrnovat další výdaje, jako je nasazení vojáků a náhrada vybavení, kvůli čemuž by celková čísla mohla být vyšší, upozornil ukrajinský web RBC-Ukraine.

CSIS je nezávislá, nezisková organizace. Je financována širokým spektrem zdrojů, včetně vládních grantů, korporací (často z obranného průmyslu), nadací a z peněz soukromých dárců.

Deník The Washington Post (WP) ve čtvrtek s odvoláním na nejmenovaného člena vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa informoval, že Pentagon usiluje o získání dodatečných 200 miliard dolarů (přes 4,2 bilionu korun) na válku na Blízkém východě. Částka by přitom podle amerického ministra obrany Petea Hegsetha nemusela být konečná.

Požadavek by se ale podle WP mohl setkat s odporem demokratů i některých republikánů, protože válka s Íránem je v USA nepopulární.

List The Wall Street Journal napsal, že někteří Trumpovi poradci podporují rychlé ukončení konfliktu kvůli rostoucím cenám ropy.

Panují také pochybnosti o íránské jaderné hrozbě, protože šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová ve středu prohlásila, že schopnost Íránu obohacovat uran byla zničena při úderech z loňského června a že Teherán se ji posléze nesnažil obnovit. Izrael a Spojené státy právě hrozbou získání jaderné zbraně zdůvodňují vzdušné údery, které proti blízkovýchodní zemi provádějí od 28. února.

Írán se nesnažil obnovit obohacování uranu, tvrdí šéfka tajných služeb USA
Šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová

Za bezpečnost odpovídá i stát, tepal Červíček výrok Babiše. Vondráček se premiéra zastal

Za bezpečnost odpovídá i stát, tepal Červíček výrok Babiše. Vondráček se premiéra zastal

Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Policie ukončila ohledání požářiště zbrojovky v Pardubicích

Policie ukončila ohledání požářiště zbrojovky v Pardubicích

Při havárii vrtulníku zahynulo v Kataru sedm lidí

Při havárii vrtulníku zahynulo v Kataru sedm lidí

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Izrael udeřil v centru Teheránu

Izrael udeřil v centru Teheránu

Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó o přestávkách pravidelně telefonicky informoval Rusko o průběhu vyjednávání na zasedáních členských zemí Evropské unie, tvrdí s odkazem na unijního bezpečnostního úředníka deník The Washington Post (WP). Dlouho jsme měli podezření, reagoval na zprávu polský premiér Donald Tusk. Szijjártó takové nařčení odmítl a označil ho za fake news. Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) považuje článek za pokus poškodit Szijjártóvu stranu v aktuálních maďarských volbách.
Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím.
Při havárii vrtulníku zahynulo v Kataru sedm lidí

Při havárii vojenského vrtulníku v katarských teritoriálních vodách v sobotu zahynulo sedm lidí – čtyři Katařani a tři Turci. Podle katarského ministerstva obrany byla příčinou nehody technická závada. O události informují tiskové agentury a televize al-Džazíra.
Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požaduje úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Podle Reuters jde o dramatickou eskalaci ve více než třítýdenním konfliktu a naplnění této hrozby by zasáhlo každodenní život běžných Íránců.
Izrael udeřil v centru Teheránu

Izraelská armáda provedla v neděli ráno další vlnu vzdušných úderů v centru Teheránu proti íránskému režimu. Učinila tak několik hodin poté, co na města na jihu Izraele v blízkosti jaderného výzkumného centra dopadly dvě íránské balistické střely a zranily celkem přes sto lidí. Terčem útoku třemi balistickými střelami se v noci stala také metropolitní oblast Rijádu, uvedly saúdskoarabské úřady. Aktivaci protivzdušné obrany po íránském útoku raketami i drony ohlásily také Spojené arabské emiráty (SAE).
Slovinci volí parlament, očekává se těsný výsledek

Ve Slovinsku začaly v neděli ráno parlamentní volby. V udržení moci doufá dosavadní premiér Robert Golob z liberálního Hnutí svoboda, který vládne zemi od roku 2022 v koalici se sociálními demokraty a levicí. Největším konkurentem levicově liberální vládnoucí koalice je pravicová opozice v čele s expremiérem Janezem Janšou. Průzkumy předpovídají těsný výsledek. Volební místnosti se otevřely v 7:00 a zavřou v 19:00.
V Porýní-Falci volí nový sněm

Obyvatelé západoněmecké spolkové země Porýní-Falc volí nový zemský sněm. Čeká se těsný souboj mezi vládnoucí sociální demokracií (SPD) a opoziční Křesťanskodemokratickou unií (CDU). Výrazně podle průzkumů posílí strana Alternativa pro Německo (AfD). Volební místnosti se otevřely také v Bavorsku, kde se koná druhé kolo komunálních voleb. Rozhodne se mimo jiné o primátorovi Mnichova.
