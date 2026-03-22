USA stojí válka s Íránem miliardu dolarů denně, uvedl analytický portál

Spojené státy na válku v Íránu dosud vynaložily více než 27,6 miliardy dolarů (přes 583,7 miliardy korun), přičemž částka každým dnem roste o zhruba další miliardu dolarů (asi 21,2 miliardy korun). Tvrdí to analytický portál Iran War Cost Tracker (IWCT), za kterým stojí washingtonský nadstranický think-tank Centrum pro strategická a mezinárodní studia (Center for Strategic and International Studies – CSIS).
Částka podle IWCT vychází z údajů Pentagonu, podle nějž první týden konfliktu stál zemi 11,3 miliardy dolarů. Po 22 dnech a více než 8 hodinách války, tedy k nedělním 13:30, částka činí celkem 27,65 miliardy a neustále narůstá – podle portálu konkrétně o 11 574 dolarů za sekundu a 41,6 milionu dolarů za hodinu. Odhad ale nemusí zahrnovat další výdaje, jako je nasazení vojáků a náhrada vybavení, kvůli čemuž by celková čísla mohla být vyšší, upozornil ukrajinský web RBC-Ukraine.
CSIS je nezávislá, nezisková organizace. Je financována širokým spektrem zdrojů, včetně vládních grantů, korporací (často z obranného průmyslu), nadací a z peněz soukromých dárců.
Deník The Washington Post (WP) ve čtvrtek s odvoláním na nejmenovaného člena vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa informoval, že Pentagon usiluje o získání dodatečných 200 miliard dolarů (přes 4,2 bilionu korun) na válku na Blízkém východě. Částka by přitom podle amerického ministra obrany Petea Hegsetha nemusela být konečná.
Požadavek by se ale podle WP mohl setkat s odporem demokratů i některých republikánů, protože válka s Íránem je v USA nepopulární.
List The Wall Street Journal napsal, že někteří Trumpovi poradci podporují rychlé ukončení konfliktu kvůli rostoucím cenám ropy.
Panují také pochybnosti o íránské jaderné hrozbě, protože šéfka tajných služeb USA Tulsi Gabbardová ve středu prohlásila, že schopnost Íránu obohacovat uran byla zničena při úderech z loňského června a že Teherán se ji posléze nesnažil obnovit. Izrael a Spojené státy právě hrozbou získání jaderné zbraně zdůvodňují vzdušné údery, které proti blízkovýchodní zemi provádějí od 28. února.