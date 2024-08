Izrael vyšetřuje případ týrání palestinských vězňů

Izraelský nejvyšší soud projednává žádost na uzavření vězení Sde Tejman v poušti, kde měli dozorci týrat palestinské vězně. Nedávno zveřejněné záběry naznačují i možné sexuální zneužívání. Armáda odmítá, že by šlo o systematickou politiku. Kauza vyvolala kritiku v zahraničí a rozděluje izraelskou společnost.

Ne všichni s tímto vysvětlením však souhlasí. „Je to selhání kontroly, těch institucí v izraelské společnosti, jako soudů, které mají tomuto předejít, ale místo toho nechaly tyto praktiky existovat,“ říká mluvčí organizace Becelem Sarit Michaeliová.

Izraelská armáda v prohlášení tvrzení o systematickém zneužívání vězňů kategoricky odmítla a opakuje, že pokud došlo k porušení pravidel, bylo to osobní selhání, ne oficiální politika.

Část izraelské pravice se za dozorce postavila

Aféra vyvolala i vnitropolitické otřesy. Izraelská politika totiž neprožívá jen tradiční pravolevé dělení, ale v posledních měsících také souboj mezi jednotlivými odstíny izraelské pravice.

Když v červenci do vězení Sde Tejman dorazila vojenská policie, aby zadržela devět dozorců, čelila rozhořčenému davu. „Jestli se někdo dotkne našich vojáků, postavíme okolo nich ochranný val. Lidé povstanou proti vládě a je jedno, jestli bude levicová, pravicová, nebo jakákoliv jiná,“ hřímal jeden z demonstrantů Jen Frieman.

Část izraelské pravice požaduje, aby vláda zvolila tvrdší postup proti Hamásu a neohlížela se na názory OSN nebo Washingtonu. „Rukojmí trpí někde v tunelech a my zahrnujeme Pásmo Gazy humanitární pomocí. V mých očích je to nemorální a nespravedlivé,“ uvedl podle serveru Times of Israel ve čtvrtek ministr financí a předseda strany Náboženský sionismus Becalel Smotrič. Oponenti naopak říkají, že i v boji proti terorismu se musí dodržovat pravidla právního státu. Kauza zacházení s vězni tak není jen otázkou izraelsko-palestinskou, ale i izraelsko-izraelskou.