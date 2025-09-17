Organizace na ochranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) obvinila izraelskou armádu z nuceného vysidlování obyvatel v jižní Sýrii, které označila za válečný zločin. Ve zprávě HRW uvádí, že armáda v oblasti také obsazovala domy místního obyvatelstva, případně obydlí a další majetek ničila, zabraňovala lidem v přístupu k majetku a nezákonně odvážela zadržené syrské občany do Izraele.
Izrael v Sýrii nuceně vysidluje místní, tvrdí Human Rights Watch
Po pádu režimu Bašára Asada loni v prosinci obsadila izraelská armáda část syrského území. Tvrdí přitom, že tak činí, aby ochránila občany Izraele, píše agentura AFP.
HRW v rámci vypracování zprávy vedla rozhovory s místními obyvateli. Analyzovala také fotografie, videozáběry a data z otevřených zdrojů včetně satelitních snímků.
„Náš dům zničily buldozery“
„Náš dům i přilehlý pozemek, na němž jsme měli vysázené stromy, zcela zničily buldozery,“ uvedla obyvatelka z vesnice Džubátá al-Chašab, kterou izraelská armáda obsadila. Další z obyvatel vesnice uvedl, že armáda si v jeho olivovém a třešňovém sadu zřídila základnu a brání mu v přístupu na pozemek.
Obyvatelka z obsazené vesnice Hamidíja uvedla, že izraelští vojáci obsadili dům její rodiny a posléze celou rodinu vykázali, aniž jí umožnili vzít si s sebou jakýkoliv majetek. „Vojáci se posadili v našem obývacím pokoji, jako by to byl jejich dům, smáli se a mluvili v jazyce, kterému jsme nerozuměli,“ popsala žena. „Od té doby žijeme v jedné malé místnosti v domě mých rodičů,“ dodala.
HRW ve zprávě uvádí také případ sedmnáctiletého chlapce, jenž byl zatčen 25. dubna v demilitarizované zóně, kterou do jejího obsazení izraelskou armádou spravovala mírová mise OSN. Chlapec byl držitelem povolení vydaného misí OSN, které opravňuje zemědělce a pastevce k přístupu k pozemkům na syrské straně demarkační linie. Izraelská armáda chlapce odvezla do věznice Ofer na okupovaném Západním břehu a jeho rodině s ním neumožňuje kontakt.
Po svržení Asadova režimu islamistickými skupinami loni v prosinci provedla izraelská armáda stovky leteckých útoků na syrskou vojenskou infrastrukturu, přičemž útoky označila za preventivní údery za účelem vlastní bezpečnosti.
Armáda židovského státu také obsadila demilitarizovanou zónu, která na syrsko-izraelské hranici vznikla v roce 1974 a kterou dlouhodobě spravovala mírová mise OSN. Obsadila i syrské území vně této zóny. Nové syrské vedení proti útokům protestuje a považuje je za vážné porušení mezinárodního práva a Charty OSN.