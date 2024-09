Izrael ostřeluje Hizballáh. Jeruzalém mluví o zásahu 150 cílů

Izrael pokračuje v ostřelování cílů v jižním Libanonu, odkud hnutí Hizballáh odpaluje na židovský stát rakety. Podle webu The Times of Israel (ToI) to v pondělí uvedl mluvčí izraelské armády Daniel Hagari, který vyzval civilisty, aby opustili domy, v nichž Hizballáh skladuje zbraně. Libanonská média informují o nejméně jednom zabitém civilistovi a dvou zraněných. Podle agentury Reuters jsou nynější izraelské nálety v Libanonu nejrozsáhlejší za uplynulý rok, jelikož zároveň cílí na jih, východ i sever země.