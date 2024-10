Írán na útok Izraele asi odpovědět musí, ale nebude to masivně, míní Šedivý

„Izrael se zaměřil na vojenské cíle, aby neeskaloval napětí tím, že udeří na ropná, nebo dokonce jaderná zařízení. Takže to bylo vojensky silné, ale zároveň úměrné současné situaci,“ uvedl ve vysílání ČT24 armádní generál ve výslužbě. Dodal, že zatím je příliš brzy na to říct, do jaké míry byla akce, zaměřená podle dostupných informací například na výrobny raket, efektivní. Íránská armáda už informovala, že škody jsou „omezené“, to je ale podle Šedivého v podobných situacích obvyklá rétorika.