Výdaje evropských států na obranu se v současnosti zaměřují na modernizaci jejich ozbrojených sil. K rozšíření vojenských kapacit je však nutné přistoupit ke škrtům v jiných oblastech, míní server Dyami. Problém je kromě financování i personální stav armád. Evropské vlády proto hledají způsob, jak oslovit nové rekruty. Evropská komise se snaží vstoupit do řešení dané situace a mluví o zavedení režimu „válečné ekonomiky“.

Po zahájení ruské plnohodnotné invaze na Ukrajinu řada evropských zemí podporovala Ukrajinu dodávkami vojenského vybavení a munice. V důsledku toho se jejich zásoby značně vyčerpaly. Jejich současné výdaje na obranu jsou zaměřeny především na doplnění zásob a modernizaci zastaralého vybavení. Aby však evropské země mohly trvale rozšiřovat své vojenské schopnosti, budou muset přehodnotit způsob, jakým rozdělují své finance, míní analytička Elena de Mitriová ze serveru Dyami.

Zvýšené výdaje na obranu si jistě vyžádají další finanční prostředky, ale zvyšování daní a vydávání dluhopisů nepovažují ekonomové za proveditelné. Proto bude financování evropské válečné ekonomiky pravděpodobně spojeno se škrty, například v oblasti boje proti změně klimatu a sociálních výdajů.

Aby mohly vlády prosadit nezbytné škrty, budou muset přesvědčit obyvatelstvo o nutnosti vyšších výdajů na obranu. Estonská premiérka Kaja Kallasová připustila, že je obtížné lidem vysvětlit, že je třeba více investovat do obrany. Aktuálně podle ní lidé možná opravdu nemají pocit, že je to nutné. „Ale až budeme mít pocit, že je to nezbytné, bude už příliš pozdě. Takový je problém s obranou,“ prohlásila Kallasová.