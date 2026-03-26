EU zavede celounijní poplatek na malé zásilky, zasáhne čínské prodejce

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie (EU), by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které dosáhly Evropský parlament a Rada EU zastupující členské státy. Krok zasáhne zejména čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise (EK), členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu 2026.
„Dnešní (čtvrteční, pozn. red.) dohoda představuje největší reformu od vytvoření celní unie v roce 1968,“ uvedl kyperský ministr financí Makis Keravnos, jehož země nyní EU předsedá. „Nový celní kodex EU nám umožní řešit četné výzvy vyvolané novou geopolitickou realitou a zároveň zajistit ekonomickou bezpečnost,“ dodal.
Manipulační poplatek by měl pokrýt dodatečné náklady na manipulaci se stále rostoucím počtem jednotlivých balíků. Tento poplatek přitom bude hrazen stejným subjektem odpovědným za placení dalších celních poplatků za stejný balík, aby se zabránilo přesunu nákladů na spotřebitele, stojí v prohlášení Evropského parlamentu.
Pro vybírání poplatku bude třeba zprovoznit potřebný informační systém. EK by měla výši poplatku každé dva roky přehodnocovat. Jak vysoký by měl poplatek být, zatím není jasné. Již dříve unijní exekutiva zmiňovala úhradu ve výši dvou eur (cca 50 korun).
Nový unijní úřad
Reforma rovněž zřizuje nový Celní úřad EU. Jak vyplynulo ze středečního hlasování, sídlo bude mít ve francouzském Lille a očekává se, že začne brzy plně fungovat. Nový úřad bude pověřen zejména koordinací a podporou činnosti vnitrostátních celních orgánů tak, aby byla zajištěna jednotnost jejich fungování napříč Evropskou unií.
„Systematické a opakované nedodržování pravidel povede k přísnějším sankcím až do výše šesti procent ročního dovozu a k pozastavení činnosti on-line platformy, která se zabývá elektronickým obchodem,“ uvedl zpravodaj návrhu v EP, nizozemský europoslanec Dirk Gotink z frakce Evropské lidové strany (EPP).
„Cílem je vnitřní trh, který již nenechá platformy jako Temu, Shein a AliExpress bez povšimnutí, zatímco na evropský trh uvádějí obrovské množství nevyhovujícího zboží a nekalým způsobem konkurují našim podnikům,“ dodal.
Čtvrteční předběžnou dohodu musí před vstupem v platnost ještě oficiálně znovu schválit Evropský parlament a Rada EU.