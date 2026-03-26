EU zavede celounijní poplatek na malé zásilky, zasáhne čínské prodejce


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie (EU), by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které dosáhly Evropský parlament a Rada EU zastupující členské státy. Krok zasáhne zejména čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise (EK), členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu 2026.

„Dnešní (čtvrteční, pozn. red.) dohoda představuje největší reformu od vytvoření celní unie v roce 1968,“ uvedl kyperský ministr financí Makis Keravnos, jehož země nyní EU předsedá. „Nový celní kodex EU nám umožní řešit četné výzvy vyvolané novou geopolitickou realitou a zároveň zajistit ekonomickou bezpečnost,“ dodal.

Manipulační poplatek by měl pokrýt dodatečné náklady na manipulaci se stále rostoucím počtem jednotlivých balíků. Tento poplatek přitom bude hrazen stejným subjektem odpovědným za placení dalších celních poplatků za stejný balík, aby se zabránilo přesunu nákladů na spotřebitele, stojí v prohlášení Evropského parlamentu.

Pro vybírání poplatku bude třeba zprovoznit potřebný informační systém. EK by měla výši poplatku každé dva roky přehodnocovat. Jak vysoký by měl poplatek být, zatím není jasné. Již dříve unijní exekutiva zmiňovala úhradu ve výši dvou eur (cca 50 korun).

Reforma rovněž zřizuje nový Celní úřad EU. Jak vyplynulo ze středečního hlasování, sídlo bude mít ve francouzském Lille a očekává se, že začne brzy plně fungovat. Nový úřad bude pověřen zejména koordinací a podporou činnosti vnitrostátních celních orgánů tak, aby byla zajištěna jednotnost jejich fungování napříč Evropskou unií.

„Systematické a opakované nedodržování pravidel povede k přísnějším sankcím až do výše šesti procent ročního dovozu a k pozastavení činnosti on-line platformy, která se zabývá elektronickým obchodem,“ uvedl zpravodaj návrhu v EP, nizozemský europoslanec Dirk Gotink z frakce Evropské lidové strany (EPP).

„Cílem je vnitřní trh, který již nenechá platformy jako Temu, Shein a AliExpress bez povšimnutí, zatímco na evropský trh uvádějí obrovské množství nevyhovujícího zboží a nekalým způsobem konkurují našim podnikům,“ dodal.

Čtvrteční předběžnou dohodu musí před vstupem v platnost ještě oficiálně znovu schválit Evropský parlament a Rada EU.

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na „žádost íránské vlády" odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ). Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
včeraAktualizovánopřed 1 hhodinou

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému, píše Handelsblatt

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd´s List o tom píše web deníku Handelsblatt.
před 2 hhodinami

Ochranáři v Německu pokročili se záchranou uvázlé velryby

Ochranáři na severu Německa se ve čtvrtek opět pokoušeli vyprostit velrybu, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, uvedla agentura DPA. Práce ale večer musely ustat, pokračovat budou znovu v pátek. I tak se přes den podařilo velrybě dostat se několik metrů blíže k hlubší vodě, napsal deník Bild. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami

V Teheránu zněly opět výbuchy, Izrael oznámil útoky na vojenské závody

V Teheránu ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ opět zněly výbuchy, uvedly agentury. Íránská metropole už skoro celý měsíc čelí úderům amerických a izraelských sil. Izraelská armáda uvedla, že za poslední den zasáhla několik vojenských závodů.
před 2 hhodinami

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Europoslanci ve čtvrtek podpořili nové návratové nařízení, které doplňuje migrační a azylový pakt. Nová pravidla mají zajistit rychlejší a efektivnější navracení neúspěšných žadatelů o azyl do zemí, odkud přišli. Nařízení má rovněž usnadnit vznik návratových center pro migranty v zemích mimo Evropskou unii. Evropský parlament rovněž podpořil obchodní dohodu mezi EU a USA.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Soudce v USA odmítl zrušit obvinění proti Madurovi kvůli sporu o právní poplatky

Americký soudce odmítl zrušit obvinění z drogové trestné činnosti proti sesazenému venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi a jeho ženě Cilii Floresové kvůli sporu o právní poplatky, píší agentury. Obhájci zamítnutí případu požadovali s odůvodněním, že americká vláda dvojici znemožňuje využít peníze venezuelské vlády na obhajobu. Maduro s Floresovou byli na čtvrtečním soudním slyšení v New Yorku přítomni.
před 4 hhodinami

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty z 23 na osm procent, zredukuje i spotřební daň. Maximální cena paliv se bude stanovovat denně, oznámil ve čtvrtek premiér Donald Tusk. Slovensko naopak od pátku zdraží naftu pro auta se zahraniční poznávací značkou, uvedlo tamní ministerstvo financí v nové vyhlášce. Dvojí ceny nafty, které už kritizovala Evropská komise (EK), zavedla Bratislava v pondělí ve snaze zabránit vykupování tohoto paliva zahraničními motoristy.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
