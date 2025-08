Čínská škola v Luhansku? Jak působí Peking na Ruskem okupované Ukrajině

před 1 h hodinou | Zdroj: Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda , New Voice of Ukraine/Novoje vremja , United24

Škola by měla podle těchto zdrojů sloužit třem stovkám čínských studentů, kteří se tam budou učit ruštinu a připravovat se na případný zápis na ruské univerzity. Ruská média a kanály to prezentují jako ukázku mezinárodní spolupráce a krok k „ekonomické normalizaci“ válkou zničených ukrajinských území, která si Moskva nárokuje.

„Opravdu by čínské rodiny riskovaly, že pošlou své dospívající děti do aktivní válečné zóny kvůli vzdělání?“ ptá se podle RFE/RL ukrajinský politický analytik Kostjantyn Batozskij. „Nejde o vzdělávání. Jde o hledisko, vliv a kontrolu.“ Podle něj jde o „klasickou“ kremelskou zprávu o údajně zářné budoucnosti okupovaného regionu.

Ukrajinská rozvědka SZRU tvrdí , že Číňané by se měli zapojit i do rozvoje dopravní infrastruktury ve dvou strategických lokalitách na okupovaném poloostrově – v Kerčském přístavu, který Rusko aktivně využívá pro neoficiální vývozní aktivity, a v oblasti kolem jezera Donuzlav, kde se nachází ruská námořní základna.

Varovným precedentem je podle Charytonova Krym, neboť čínské firmy se tam podle ukrajinských představitelů po nelegální ruské anexi zapojují do obchodu a investic, a to i přes oficiální uznání územní celistvosti Ukrajiny Pekingem.

Podobné čínské aktivity popsal ukrajinský web New Voice of Ukraine (NV) také na okupovaném Donbasu, přestože – jak píše RFE/RL – Peking oficiální zapojení popírá. Čínské společnosti tam ale podle NV přestavují továrny, dodávají místním firmám vybavení či další zboží a zakládají tam společné podniky s okupanty.

Lysjanskij uvádí, že do konce roku 2023 se zřejmě Čína také podílela šedesáti procenty na celkovém dovozu do okupované Luhanské oblasti.

Vedoucí asijsko-pacifické sekce v New Geopolitics Research Network Jurij Poita se domnívá, že údajná čínská škola vůbec nemusí cílit na teenagery. „Je pravděpodobnější, že jde o zařízení pro školení čínských inženýrů, techniků nebo pracovníků zapojených do společných projektů na okupovaných územích,“ řekl stanici RFE/RL.

„Čínští specialisté přivezení do Luhansku by mohli být spojeni s čínskou armádou nebo zpravodajskými službami,“ varuje. „Blízkost frontové linie jim dává bezkonkurenční přístup k datům z bojiště a ukrajinské infrastruktuře.“

Čím víc se Čína zapojí, tím víc podpoří ruské cíle

Moskva se snaží Peking co nejvíce do své války proti Ukrajině zapojit, a to právě i skrze obchodní partnerství, podotkl podle NV ukrajinský politický analytik Petro Oleščuk. „Čím více se Čína zapojí do obchodních operací na okupovaných územích, tím větší bude její zájem na tom, aby si Moskva nad nimi udržela kontrolu,“ popsal ruskou logiku.

„Kreml nabízí Číně a jejím podnikům na okupovaných územích (Ukrajiny) příznivé podmínky,“ shrnuje Oleščuk. „V reakci na to Peking všemi diplomatickými kanály propaguje narativ, že okupované regiony by měly zůstat pod ruskou kontrolou. V podstatě se jedná o formu obchodního lobbingu, ale s konkrétním cílem legitimizovat Putinovu vojenskou agresi na mezinárodní úrovni.“

Údajná čínská škola v Luhansku se tak třeba možná ani nikdy neotevře, ale její příběh odhaluje hybridní strategii Moskvy – využít mezinárodní partnery, skutečné či domnělé, k upevnění vlivu na okupované Ukrajině, uzavřela RFE/RL.