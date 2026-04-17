Chilský prezident Kast přijal ve svém sídle Pavla jako první zahraniční návštěvu


17. 4. 2026Aktualizovánopřed 57 mminutami|Zdroj: ČTK

Nový chilský prezident José Antonio Kast přijal v prezidentském paláci La Moneda českého prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Pro Kasta je česká hlava státu první zahraniční návštěvou od březnového nástupu do funkce. Po jednání Kast řekl, že obě země pojí dlouholetá tradice diplomatických vztahů. Pavel na tiskové konferenci uvedl, že Česko považuje Chile za přirozeného partnera pro rozšiřování spolupráce.

„Dnešní svět je bohužel méně předvídatelný a přináší nám více překvapení. A i proto je důležité, abychom rozvíjeli všechna existující partnerství a hledali nové formy a oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat,“ uvedl Pavel. Řekl také, že je nyní šance na změnu frekvence vzájemných prezidentských návštěv, aby se konaly častěji než jednou za 15 let.

Zástupci obou zemí podepsali za účasti prezidentů memorandum týkající se spolupráce v oblasti mírového využití vesmíru a satelitních technologií. „Tento podpis otevírá nové obzory pro společnou práci nejenom pro náš průmysl, ale také pro naše univerzity,“ uvedl Kast. Druhé memorandum se zaměřuje na antarktický výzkum, kde obě země už spolupracují. Chile podle Kasta podporuje české vědce působící na Antarktidě v logistických otázkách včetně přepravy vědeckých týmů.

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil
Prezident Petr Pavel se svým argentinským protějškem Javierem Mileiem

Máme společný náhled na svět, míní Pavel

Ačkoli jsou si země geograficky vzdálené, mají toho podle Pavla společného mnohem víc, než se na první pohled může zdát. „A to nejenom z pohledu tmavých stránek naší historie, kterými jsme si museli projít a ze kterých jsme si vzali velká poučení, ale také v tom, jak nahlížíme na současný svět, jak vnímáme řešení jeho problémů, ale také jak přistupujeme ke vzájemné spolupráci,“ dodal.

Pavel považuje schůzku krátce po nástupu Kasta do funkce za vhodnou příležitost pro další rozvoj spolupráce mezi Česka a Chile i proto, že nový prezident je podle něj trochu jiného zaměření než jeho předchůdce. „Tento prezident včera (ve středu) v Parlamentu projednával Národní program obnovy, kdy chce přijmout řadu opatření k urychlení chodu ekonomiky. A to je ideální čas, kdy uvažovat i o rozšíření spolupráce se zeměmi, které toho mají dost společného, což v případě Česka a Chile platí,“ řekl.

Čeští krajané v Chile požádali Pavla o podporu změny zákona o státním občanství
Prezident Petr Pavel

Česko už má podle něj v Chile na čem stavět. „Myslím, že těch příležitostí, které bychom mohli teď vzájemně využít, je hodně a já vidím na chilské straně ochotu tyto kroky udělat,“ dodal.

Kast byl prezidentem zvolen loni v prosinci, úřadu se ujal v polovině března. Ve funkci vystřídal Gabriela Borice. Agentura AP tehdy napsala, že Kast v prezidentském úřadu představuje nejvýraznější posun Chile směrem k pravici od roku 1990, kdy se země po 17 letech vojenské diktatury Augusta Pinocheta navrátila k demokracii. Kast Pinocheta obdivuje a americký prezident Donald Trump v něm bude mít dalšího spojence v Latinské Americe, uvedla agentura AFP.

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta
José Antonio Kast po vítězství ve druhém kole chilských prezidentských voleb (14. prosince 2025)

Výběr redakce

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

Po deseti hodinách debat přerušila sněmovna opozicí vyvolanou mimořádnou schůzi

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

Vaňková a Svoboda nebudou obhajovat primátorský mandát

před 6 hhodinami
Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

Uděláme vše pro plnění závazků NATO, řekl Babiš po jednání s Ruttem

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

Semancová s možným střetem zájmů už pro resort nepracuje, řekl Juchelka

před 7 hhodinami
Zástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

VideoZástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

před 8 hhodinami
Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

před 8 hhodinami
Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

Rusko zveřejnilo seznam firem, které má za potenciální cíle. Dvě jsou z Česka

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

Cheb schválil vstup Daimler Truck do svého průmyslového parku

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Izrael podle Libanonu porušuje příměří, Hizballáh zaútočil na izraelské vojáky

Izrael pokračuje v bombardování jižního Libanonu i po začátku vyhlášeného příměří, uvedla v pátek nad ránem podle agentur Reuters a AFP libanonská média. Militantní šíitské hnutí Hizballáh naproti tomu uvedlo, že v reakci na izraelské útoky bombardovalo skupinu izraelských vojáků na jihu Libanonu. Žádné škody ani oběti nejsou hlášeny. Americký prezident Donald Trump Hizballáh vyzval, aby klid zbraní neporušoval. Generální tajemník OSN António Guterres apeloval na dodržování příměří všemi stranami, informuje Reuters.
před 1 hhodinou

Netanjahu potvrdil Trumpem oznámené příměří mezi Izraelem a Libanonem

Americký prezident Donald Trump oznámil příměří poté, co hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aúnem. Později dodal, že příměří zahrnuje i Hizballáh. Příměří vstoupilo v platnost ve čtvrtek ve 23:00 SELČ. Izraelský premiér Netanjahu podle agentury Reuters oznámil, že s příměřím souhlasil, ale že v Libanonu zůstanou izraelští vojáci. Hizballáh toto odmítl. Dokument americké diplomacie o náplni příměří odchod izraelských vojáků z Libanonu rovněž nezmiňuje.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Česko podle prezidenta Filipín zadrželo muže podezřelého ve vlasti z korupce

České úřady podle filipínského prezidenta Ferdinanda Marcose mladšího zadržely muže zapojeného do korupční aféry, která na Filipínách vyvolala u veřejnosti kritiku a masové protesty. Obě země nyní podle prezidenta jednají o mužově předání, napsala agentura AP, která zároveň upozornila, že Filipíny nemají s Českou republikou uzavřenou smlouvu o vydávání.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Bejrút: Izrael zničil poslední most spojující jih Libanonu se zbytkem země

Izrael zničil poslední most přes řeku Lítání, čímž odřízl jih Libanonu od zbytku země, tvrdí podle agentury Reuters nejmenovaný vysoce postavený zdroj z libanonských bezpečnostních složek. Tamní státní agentura uvádí, že Izrael také zabil jednoho člověka při úderu na vozidlo na silnici vedoucí z Bejrútu do Damašku.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Rusko provedlo dosud nejsmrtelnější letošní útok na Ukrajinu

Ruský noční vzdušný útok na Ukrajinu připravil o život nejméně 17 lidí, desítky dalších zranil, uvedli ukrajinští činitelé. Ruské údery podle nich zabily devět lidí v Oděse, čtyři v Kyjevě a další čtyři v Dnipru. Agentura Reuters ruský noční úder označila za dosud nejsmrtelnější v letošním roce. Rusko si nezaslouží uvolnění globální politiky ani zrušení sankcí, reagoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Terčem náletu ukrajinských dronů se dle velení ukrajinské armády stala ruská ropná zařízení v černomořském přístavu Tuapse.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

VideoZástupci Evropské komise budou jednat s Tiszou o reformách

Zástupci Evropské komise přijedou v pátek do Budapešti diskutovat s vítěznou stranou Tisza o reformách. Pravděpodobný budoucí premiér Péter Magyar slibuje Bruselu vstřícnější politiku než jeho předchůdce Viktor Orbán. Magyar už například oznámil, že nehodlá blokovat finanční pomoc Ukrajině. Především chce obnovit přístup k penězům z fondů, které Unie Budapešti zmrazila kvůli korupci nebo zásahům do soudnictví.
před 8 hhodinami

Přelomový verdikt o vnitrostátních únosech dětí. Evropský soud se zastal Čecha

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) vydal přelomový verdikt, který se týká vnitrostátních únosů dětí jedním z rodičů. Případ se odehrál v tuzemsku. Rozvedený otec se na evropskou instanci obrátil proto, že mu tuzemská justice neumožnila styk s dětmi poté, co je exmanželka bez jeho vědomí a souhlasu přestěhovala z Brna do Prahy. Rozsudek by mohl mít vliv na posuzování podobných případů v budoucnu.
před 8 hhodinami
