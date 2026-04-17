Chilský prezident Kast přijal ve svém sídle Pavla jako první zahraniční návštěvu

Nový chilský prezident José Antonio Kast přijal v prezidentském paláci La Moneda českého prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Pro Kasta je česká hlava státu první zahraniční návštěvou od březnového nástupu do funkce. Po jednání Kast řekl, že obě země pojí dlouholetá tradice diplomatických vztahů. Pavel na tiskové konferenci uvedl, že Česko považuje Chile za přirozeného partnera pro rozšiřování spolupráce.
„Dnešní svět je bohužel méně předvídatelný a přináší nám více překvapení. A i proto je důležité, abychom rozvíjeli všechna existující partnerství a hledali nové formy a oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat,“ uvedl Pavel. Řekl také, že je nyní šance na změnu frekvence vzájemných prezidentských návštěv, aby se konaly častěji než jednou za 15 let.
Zástupci obou zemí podepsali za účasti prezidentů memorandum týkající se spolupráce v oblasti mírového využití vesmíru a satelitních technologií. „Tento podpis otevírá nové obzory pro společnou práci nejenom pro náš průmysl, ale také pro naše univerzity,“ uvedl Kast. Druhé memorandum se zaměřuje na antarktický výzkum, kde obě země už spolupracují. Chile podle Kasta podporuje české vědce působící na Antarktidě v logistických otázkách včetně přepravy vědeckých týmů.
Máme společný náhled na svět, míní Pavel
Ačkoli jsou si země geograficky vzdálené, mají toho podle Pavla společného mnohem víc, než se na první pohled může zdát. „A to nejenom z pohledu tmavých stránek naší historie, kterými jsme si museli projít a ze kterých jsme si vzali velká poučení, ale také v tom, jak nahlížíme na současný svět, jak vnímáme řešení jeho problémů, ale také jak přistupujeme ke vzájemné spolupráci,“ dodal.
Pavel považuje schůzku krátce po nástupu Kasta do funkce za vhodnou příležitost pro další rozvoj spolupráce mezi Česka a Chile i proto, že nový prezident je podle něj trochu jiného zaměření než jeho předchůdce. „Tento prezident včera (ve středu) v Parlamentu projednával Národní program obnovy, kdy chce přijmout řadu opatření k urychlení chodu ekonomiky. A to je ideální čas, kdy uvažovat i o rozšíření spolupráce se zeměmi, které toho mají dost společného, což v případě Česka a Chile platí,“ řekl.
Česko už má podle něj v Chile na čem stavět. „Myslím, že těch příležitostí, které bychom mohli teď vzájemně využít, je hodně a já vidím na chilské straně ochotu tyto kroky udělat,“ dodal.
Kast byl prezidentem zvolen loni v prosinci, úřadu se ujal v polovině března. Ve funkci vystřídal Gabriela Borice. Agentura AP tehdy napsala, že Kast v prezidentském úřadu představuje nejvýraznější posun Chile směrem k pravici od roku 1990, kdy se země po 17 letech vojenské diktatury Augusta Pinocheta navrátila k demokracii. Kast Pinocheta obdivuje a americký prezident Donald Trump v něm bude mít dalšího spojence v Latinské Americe, uvedla agentura AFP.