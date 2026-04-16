Čeští krajané v Chile požádali Pavla o podporu změny zákona o státním občanství


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Zástupci krajanského spolku jej na akci na české ambasádě požádali o podporu změny zákona o státním občanství, který podle nich omezuje právo žádat o české občanství potomkům Čechů, kteří se narodili mimo území Československa mezi roky 1949 a 1969. Omezení podle nich dopadá na potomky krajanů v Chile.

„Právě toto období naprosto odpovídá době, kdy se narodili naše rodiče a naši prarodiče zde v Chile, protože jsou to lidé, kteří po válce převážně přicházeli za prací do Baťových závodů a hledali v Chile nový život,“ uvedla předsedkyně českého krajanského spolku Chilsko-český kroužek Lenka Šopíková. Ačkoli se dostali daleko od své vlasti, snažili se podle ní usilovat o zachovávání zvyků a tradic své země.

„Snažíme se jako komunita stále zachovávat své tradice a kulturu, a máme takto blízký vztah k České republice. Chtěli bychom požádat o změnu tohoto zákona, abychom jak my, tak i naši potomci, měli právo požádat o české občanství,“ dodala.

Pavel označil setkávání s krajany za nejpříjemnější bod programu svých zahraničních cest. „Protože pro nás jsou setkáním s domovem, často na druhém konci světa. A mnohdy velice úsměvně zakonzervované v minulosti, protože zvyky, které udržujete, dost často v České republice už pomalu upadají k zapomnění,“ podotkl.

Ocenil, že si krajani v Chile udržují vztah k Česku ať už k jazyku či ke kultuře. „V dnešní době, kdy se svět tak trochu zbláznil a my vidíme nejistotu na každém kroku, je mimořádně důležité, když nacházíme partnery, ať už jsou kdekoli, kteří jsou schopni naslouchat a kteří jsou schopni spolupracovat,“ uvedl. K tomu podle něj přispívají právě krajané, protože jsou mostem mezi Chile a Českem.

Český prezident se při příležitosti své návštěvy v zahradě českého velvyslanectví v Santiagu de Chile také zúčastnil slavnostního vysazení lípy.

Pavel krajany na svých cestách navštěvuje pravidelně, už na začátku tohoto týdne se s Čechy a českými potomky sešel v Argentině. V minulosti se s nimi setkal například při návštěvách Spojených států, Austrálie nebo Nového Zélandu.

Výběr redakce

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
před 9 hhodinami
před 10 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Rusko udeřilo na Kyjev, úřady hlásí oběti a zraněné

Ruské invazní jednotky podnikly v noci na čtvrtek další vlnu útoků na Ukrajinu. Při úderu na ukrajinské hlavní město Kyjev zemřeli dva lidé, oznámil na telegramu starosta města Vitalij Klyčko. Dalších osmnáct osob utrpělo zranění. Už ve čtvrtek pozdě večer ruské drony podnikly nálet na Charkov. O několik hodin později se pak cílem dalšího ruského úderu stalo Dnipro.
03:05Aktualizovánopřed 34 mminutami

před 2 hhodinami

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké činitele. Spojené státy zatím nevyjádřily souhlas s prodloužením příměří s Íránem, sdělil médiím vysoký představitel USA.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Izraelské útoky v jižním Libanonu ve středu zabily nejméně čtyři desítky lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu. Izraelský bezpečnostní kabinet má ve středu večer jednat o zastavení bojů, v médiích se skloňuje možnost týdenního příměří.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Česko za účasti prezidenta Petra Pavla podepsalo v Argentině dohodu o zamezení dvojího zdanění. Tuzemským firmám to umožní snazší přístup na tamní trh. Obě země navíc v poslední době spojuje i podobný postoj v zásadních mezinárodních otázkách.
před 9 hhodinami

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
před 10 hhodinami

BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
před 10 hhodinami

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...