Čeští krajané v Chile požádali Pavla o podporu změny zákona o státním občanství

Prezident Petr Pavel se v Chile setkal s českými krajany. Zástupci krajanského spolku jej na akci na české ambasádě požádali o podporu změny zákona o státním občanství, který podle nich omezuje právo žádat o české občanství potomkům Čechů, kteří se narodili mimo území Československa mezi roky 1949 a 1969. Omezení podle nich dopadá na potomky krajanů v Chile.
„Právě toto období naprosto odpovídá době, kdy se narodili naše rodiče a naši prarodiče zde v Chile, protože jsou to lidé, kteří po válce převážně přicházeli za prací do Baťových závodů a hledali v Chile nový život,“ uvedla předsedkyně českého krajanského spolku Chilsko-český kroužek Lenka Šopíková. Ačkoli se dostali daleko od své vlasti, snažili se podle ní usilovat o zachovávání zvyků a tradic své země.
„Snažíme se jako komunita stále zachovávat své tradice a kulturu, a máme takto blízký vztah k České republice. Chtěli bychom požádat o změnu tohoto zákona, abychom jak my, tak i naši potomci, měli právo požádat o české občanství,“ dodala.
Pavel označil setkávání s krajany za nejpříjemnější bod programu svých zahraničních cest. „Protože pro nás jsou setkáním s domovem, často na druhém konci světa. A mnohdy velice úsměvně zakonzervované v minulosti, protože zvyky, které udržujete, dost často v České republice už pomalu upadají k zapomnění,“ podotkl.
Ocenil, že si krajani v Chile udržují vztah k Česku ať už k jazyku či ke kultuře. „V dnešní době, kdy se svět tak trochu zbláznil a my vidíme nejistotu na každém kroku, je mimořádně důležité, když nacházíme partnery, ať už jsou kdekoli, kteří jsou schopni naslouchat a kteří jsou schopni spolupracovat,“ uvedl. K tomu podle něj přispívají právě krajané, protože jsou mostem mezi Chile a Českem.
Český prezident se při příležitosti své návštěvy v zahradě českého velvyslanectví v Santiagu de Chile také zúčastnil slavnostního vysazení lípy.
Pavel krajany na svých cestách navštěvuje pravidelně, už na začátku tohoto týdne se s Čechy a českými potomky sešel v Argentině. V minulosti se s nimi setkal například při návštěvách Spojených států, Austrálie nebo Nového Zélandu.