Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil

Česko za účasti prezidenta Petra Pavla podepsalo v Argentině dohodu o zamezení dvojího zdanění. Tuzemským firmám to umožní snazší přístup na tamní trh. Obě země navíc v poslední době spojuje i podobný postoj v zásadních mezinárodních otázkách.
Argentinský prezident Javier Milei Pavla v zemi uvítal dva roky po společném jednání na Pražském hradě.
„Ať je to odsouzení agrese Ruska proti Ukrajině a její podpora, ať je to přístup k Izraeli, ve všech těchto věcech se s Argentinou shodneme,“ přiblížil Pavel.
Argentina je jediný jihoamerický člen Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu, které od března předsedá a do níž patří i Česko. Naopak Íránské revoluční gardy prezident Milei označil v lednu za teroristickou organizaci. Argentinci viní Teherán z bombového útoku na židovské centrum v Buenos Aires v roce 1994. Zemřelo tehdy 85 lidí.
Výjimečná je v rámci Jižní Ameriky také argentinská podpora Ukrajině. Milei dokonce chtěl napadené zemi na dalekém východě Evropy poslat dva vojenské vrtulníky. Některé branně-bezpečnostní české firmy doprovázející prezidenta Pavla už na Ukrajinu své výrobky dodaly, například výcvikové letecké simulátory. V Argentině teď vidí perspektivního partnera.
„Budou mít 24 kusů F-16, tak samozřejmě pro nás je to zajímavý trh i projekt. A máme reference z Ukrajiny, kam jsme dodali většinu simulátorů F-16,“ sdělil viceprezident firmy Vrgineers Inc. Roman Baláž.
Češi mohou v Argentině prodat i zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jižní Amerika je totiž mimo jiné územím, kde se snaží šířit svůj ekonomický a technologický vliv Čína.