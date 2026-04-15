Pavel jednal s Mileiem. Shodneme se v otázce Ukrajiny i Izraele, ocenil


Česko za účasti prezidenta Petra Pavla podepsalo v Argentině dohodu o zamezení dvojího zdanění. Tuzemským firmám to umožní snazší přístup na tamní trh. Obě země navíc v poslední době spojuje i podobný postoj v zásadních mezinárodních otázkách.

Argentinský prezident Javier Milei Pavla v zemi uvítal dva roky po společném jednání na Pražském hradě.

„Ať je to odsouzení agrese Ruska proti Ukrajině a její podpora, ať je to přístup k Izraeli, ve všech těchto věcech se s Argentinou shodneme,“ přiblížil Pavel.

Argentina je jediný jihoamerický člen Mezinárodní aliance pro připomínání holocaustu, které od března předsedá a do níž patří i Česko. Naopak Íránské revoluční gardy prezident Milei označil v lednu za teroristickou organizaci. Argentinci viní Teherán z bombového útoku na židovské centrum v Buenos Aires v roce 1994. Zemřelo tehdy 85 lidí.

Výjimečná je v rámci Jižní Ameriky také argentinská podpora Ukrajině. Milei dokonce chtěl napadené zemi na dalekém východě Evropy poslat dva vojenské vrtulníky. Některé branně-bezpečnostní české firmy doprovázející prezidenta Pavla už na Ukrajinu své výrobky dodaly, například výcvikové letecké simulátory. V Argentině teď vidí perspektivního partnera.

„Budou mít 24 kusů F-16, tak samozřejmě pro nás je to zajímavý trh i projekt. A máme reference z Ukrajiny, kam jsme dodali většinu simulátorů F-16,“ sdělil viceprezident firmy Vrgineers Inc. Roman Baláž.

Češi mohou v Argentině prodat i zkušenosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jižní Amerika je totiž mimo jiné územím, kde se snaží šířit svůj ekonomický a technologický vliv Čína.

Výbor europarlamentu podpořil návrh Nerudové na vynětí obytných budov z ETS 2

Írán pohrozil blokádou Rudého a Ománského moře

Jednodenní dálniční známka by měla podle Senátu nově platit 24 hodin

Magyar řekl, že ho prezident pověří sestavením vlády. Čas ale hlavu státu netlačí

Při střelbě na škole v Turecku zemřelo osm dětí a dospělý, oznámil ministr vnitra

Izrael bombardoval desítky obcí v Libanonu

Česko za účasti prezidenta Petra Pavla podepsalo v Argentině dohodu o zamezení dvojího zdanění. Tuzemským firmám to umožní snazší přístup na tamní trh. Obě země navíc v poslední době spojuje i podobný postoj v zásadních mezinárodních otázkách.
Europoslanci navrhují, aby v rámci úprav systému emisních povolenek ETS 2 byly ze systému vyňaty budovy určené k bydlení, ceny povolenek by pak měly být zastropovány na 45 eurech (asi 1100 korunách) za tunu oxidu uhličitého, a to v cenách za letošní rok. Návrh vyjednávací pozice Evropského parlamentu (EP) ve středu schválil výbor pro životní prostředí (ENVI). Zpravodajkou návrhu je europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) z nejsilnější Evropské lidové strany (EPP).
BBC propustí přes desetinu zaměstnanců, zruší až dva tisíce míst

Britská veřejnoprávní stanice BBC propustí až 2000 lidí, což je více než desetina jejích zaměstnanců, informovala ve středu na svém webu. Podle britských médií jde o největší rušení míst v BBC za posledních 15 let. Stanice svůj záměr zveřejnila nedlouho předtím, než se v květnu do jejího čela postaví bývalý manažer americké internetové společnosti Google Matt Brittin.
Íránské ozbrojené síly varovaly, že v případě pokračující americké blokády íránských přístavů zablokují Ománské a Rudé moře. Píše to agentura AFP. Pentagon v následujících dnech vyšle na Blízký východ dalších asi šest tisíc vojáků, uvedl deník The Washington Post (WP) s odvoláním na americké činitele. Spojené státy zatím nevyjádřily souhlas s prodloužením příměří s Íránem, sdělil médiím vysoký představitel USA.
Vítěz maďarských voleb Péter Magyar po středečním jednání s prezidentem Tamásem Sulyokem oznámil, že ho hlava státu pověří sestavením nové vlády, informovala agentura Reuters. Prezident však nemá ohledně ustavení premiéra žádný termín ani pevná pravidla, podotýká redaktor ČT Jan Šilhan. Magyarova strana Tisza získala v nedělních volbách ústavní většinu po šestnácti letech vlády Fideszu dosavadního premiéra Viktora Orbána.
Osm dětí a učitel zemřeli při střelbě na střední škole Ayser Calik v jihoturecké provincii Kahramanmaras, oznámil dle agentur ve středu odpoledne ministr vnitra Mustafa Ciftci. Dalších třináct lidí podle něj utrpělo zranění. Dřívější informace hovořily o čtyřech obětech a dvaceti raněných. Útočníkem byl dle dostupných informací čtrnáctiletý žák školy. Podle Reuters byl jeho otec zadržen. Jedná se již o druhou střelbu na škole v Turecku během jednoho týdne.
Izraelské útoky v jižním Libanonu v noci zabily nejméně třináct lidí. Podle deníku L'Orient-Le Jour (OLJ) síly židovského státu bombardovaly 58 vesnic a měst. Izraelská armáda podle agentury AFP uvedla, že teroristické hnutí Hizballáh ráno vystřelilo na sever židovského státu nejméně třicet raket. Boje pokračují den po mírových jednáních ve Washingtonu. Izraelský bezpečnostní kabinet má ve středu večer jednat o zastavení bojů, v médiích se skloňuje možnost týdenního příměří.
Rusko vyplatí odškodné za sestřelení ázerbájdžánského letounu

Rusko a Ázerbájdžán se dohodly na odškodnění za předloňské sestřelení civilního letounu, informovala média obou zemí s odvoláním na společné prohlášení ministerstev zahraničí. Konkrétní sumu nezmínily.
