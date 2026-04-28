Česko se připojilo k dohodě o zvláštním tribunálu pro Rusko, oznámil Sybiha


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha uvedl, že se Česko stává 23. státem připojujícím se k dohodě nezbytné pro vytvoření zvláštního tribunálu pro zločiny ruské agrese proti Ukrajině. Ministr vyjádřil České republice vděčnost a doufá, že další zodpovědné státy budou následovat, než výbor Rady Evropy bude v polovině května v Kišiněvě o dohodě hlasovat.

„Ti, kdo rozpoutali válku proti naší zemi a nadále ji vedou, musí vědět, že spravedlnost za zločin agrese proti Ukrajině je neodvratná,“ napsal Sybiha.

Záměr vytvořit zvláštní tribunál, který by soudil ruské vedení za zločin agrese proti Ukrajině po vzoru norimberského procesu s vedením nacistického Německa, loni v létě ohlásila Rada Evropy. Letos v lednu EU poskytla prvních deset milionů eur na fungování tohoto tribunálu, který podle médií plánuje pohnat k odpovědnosti přinejmenším dvě desítky lidí.

Tribunál doplní činnost Mezinárodního trestního soudu (ICC), který má pravomoc na Ukrajině vyšetřovat válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocidu. V současnosti ale ICC nemůže v případě Ukrajiny vyšetřovat zločin agrese z důvodu omezení jurisdikce, uvedla dříve v prohlášení Rada Evropy. Zvláštní tribunál tuto mezeru podle ní zaplní.

Plnohodnotná pozemní invaze, kterou v únoru 2022 rozpoutalo Rusko jako další fázi své války proti sousední zemi, si podle různých odhadů vyžádala statisíce životů. Ruští vojáci se v ní podle Kyjeva a Západu dopustili řady válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Na ruského vůdce Vladimira Putina v roce 2023 ICC vydal zatykač kvůli zavlečení ukrajinských dětí z okupovaných území do Ruska.

Trump přivítal Karla III. v Bílém domě, později král promluví v Kongresu

Americký prezident Donald Trump přivítal britského krále Karla III. v Bílém domě na začátku druhého dne návštěvy ve Spojených státech amerických. Britský monarcha bude během úterý mít projev před Kongresem, ve kterém chce zdůraznit význam jednoty s USA a nutnost bránit demokratické hodnoty, a to v době hlubokých rozporů mezi oběma zeměmi ohledně války v Íránu, napsala agentura Reuters.
16:54Aktualizovánopřed 6 mminutami

Orbán nabídl rezignaci z čela Fideszu

Končící maďarský premiér Viktor Orbán nabídl své odstoupení z čela strany Fidesz. Ale až červnový sněm strany rozhodne, zda rezignaci přijme. Novinářům to v úterý podle agentury Reuters řekl jeden z poslanců Orbánovy strany.
16:51Aktualizovánopřed 6 mminutami

Propojenost severu a jihu je zásadní pro odolnost a bezpečnost Evropy, míní Pavel

Propojenost mezi severem a jihem Evropy je podle českého prezidenta Petra Pavla zásadní nejen pro konkurenceschopnost, ale také pro odolnost a bezpečnost. Řekl to v projevu na summitu iniciativy Trojmoří, která sdružuje třináct evropských států ležících mezi Baltským, Jaderským a Černým mořem. Evropa, která bude lépe propojená v oblasti dopravy, energetiky i digitalizace, bude podle Pavla schopna lépe reagovat na současné globální výzvy.
16:48Aktualizovánopřed 28 mminutami

Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Jeruzalém tvrdí, že Kyjev nepředložil důkazy a že dosud nepožádal o právní pomoc. Podle Ukrajiny Izrael její žádosti ignoruje.
13:01Aktualizovánopřed 29 mminutami

Po vzoru Hormuzu. Úvahy o mýtném v klíčových průlivech sílí

Írán snahou trvale zpoplatnit plavbu Hormuzským průlivem může nastavit nebezpečný precedent, který by měl nedozírné následky na světový obchod. O blokádě a určité formě mýtného údajně uvažují jemenští hútíové v souvislosti s klíčovou úžinou Báb al-Mandab. Vlnu kritiky pak spustil indonéský ministr, jenž spekuloval o možném zpoplatnění strategického Malackého průplavu. Svobodu mírové plavby zajišťuje Úmluva OSN o mořském právu, USA ani Írán ji však neratifikovaly. Podle expertů vše závisí hlavně na respektu mezi národy.
před 1 hhodinou

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
10:02Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Spojené arabské emiráty opustí OPEC

Spojené arabské emiráty k 1. květnu opouštějí Organizaci zemí vyvážejících ropu (OPEC) i širší skupinu těžařů OPEC+, oznámila v úterý státní agentura WAM. Podle emirátského ministerstva energetiky to zemi za současné situace umožní větší flexibilitu reagovat na změny na trhu. Jde o překvapivé rozhodnutí, které emiráty s ostatními členy předem nekonzultovaly. Agentura Reuters uvedla, že pro OPEC je to tvrdá rána.
14:52Aktualizovánopřed 2 hhodinami
