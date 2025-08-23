Brazilský antimonopolní úřad pozastavil platnost takzvaného sójového moratoria, jehož cílem bylo zmírnit odlesňování Amazonského pralesa. Brazilská pobočka ekologické organizace Greenpeace to označila za velký krok zpět, který podle ní zmaří šance země na splnění jejích klimatických cílů. Podle deníku The Guardian jde o další opatření, jež poškodí image brazilské vlády, která se prezentuje jako ochránce Amazonie a v listopadu hostí klimatickou konferenci OSN.
Brazílie pozastavila opatření zmírňující odlesňování Amazonie
Takzvané sójové moratorium je dohoda, kterou v roce 2006 uzavřeli ekologové, zemědělci a potravinářské firmy, včetně společností Cargill či McDonald’s. Podle deníku El País se v ní zavázali bojkotovat sóju vypěstovanou na plochách odlesněných po červenci 2008.
Brazílie je největším světovým vývozcem sójových bobů, které se používají hojně jako krmivo pro hospodářská zvířata. Jejich pěstování bylo velkou hrozbou pro Amazonii kvůli rozšiřování ploch odlesňováním do té doby, než byla uzavřena ona dohoda.
Také současná brazilská ministryně životního prostředí Marina Silvaová uvedla, že výsledky dosažené díky této dohodě jsou nepopiratelné. Dodala, že plocha, na níž se pěstuje sója, se od vstupu moratoria v platnost čtyřnásobně zvětšila, aniž by došlo k odlesnění nových oblastí pro její pěstování. To se ale teď může rychle změnit.
Dohoda podle úřadu porušuje hospodářskou soutěž
„Bez moratoria se sója opět stane hlavním faktorem odlesňování Amazonie, což pohřbí jakoukoli šanci Brazílie na splnění jejích klimatických cílů,“ uvedla Cristiane Mazzettiová z Greenpeace Brazil. Pokud se pozastavení moratoria změní na definitivní zrušení dohody, je podle Mazzettiové velká pravděpodobnost, že se zintenzivní odlesňování, protože poptávka po sóje roste.
Dohodu o sóje pozastavil brazilský antimonopolní úřad, který vynesl předběžné opatření v rámci řízení na základě žádosti zemědělského výboru parlamentu. Zdůvodnil to tím, že dohoda porušuje pravidla hospodářské soutěže.
Další ránu vládě levicového prezidenta Luize Inácia Luly da Silva, která se snaží vylepšit ekologickou reputaci své země, zasadili minulý měsíc poslanci, když schválili zákon, který zmírňuje pravidla vydávání povolení pro projekty s dopadem na životní prostředí. Podle brazilské pobočky Greenpeace tato právní norma umožní velkým společnostem realizovat projekty bez kontrol a bez ohledu na místní obyvatele.