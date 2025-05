Tropické pralesy mizí doposud nejrychleji. Poprvé není příčinou jejich kácení

Tropické lesy a pralesy představují jednu z nejlepších zbraní lidstva proti náhlým změnám klimatu. Umí pohlcovat obrovské množství uhlíku, takže dokáží stabilizovat jeho nadbytek v atmosféře způsobený tím, jak rychle a masivně lidstvo spotřebovává fosilní paliva. Jenže podle nové analýzy člověk tuto zbraň rozbil.

Satelitní měření totiž prokazuje, že vloni mizely tyto lesy rychleji než kdykoli předtím v lidské historii. Planeta Země za rok 2024 přišla o 67 tisíc kilometrů čtverečních těchto porostů; to se blíží velikosti České republiky, která má rozlohu asi 79 tisíc kilometrů. Autoři studie si vypomáhají ještě jiným srovnáním: je to, jako by každou minutu zmizely lesy o rozloze osmnácti fotbalových hřišť.

Změnil se hlavní viník

Až doposud byly hlavním viníkem lidské aktivity: mýcení lesní půdy pro zemědělství. Vloni se to ale změnilo, poprvé se hlavní příčinou staly požáry. Největší podíl na tom měla Amazonie, kterou v létě roku 2024 zasáhla historická sucha, jejichž podmínky umožnily rozsáhlé šíření plamenů v lesích a současně nedostatek vody bránil jejich účinnému hašení.