Biden doufá, že se příměří v Gaze podaří dojednat do začátku ramadánu

Americký prezident Joe Biden doufá, že se podaří uzavřít příměří mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás do začátku muslimského postního měsíce ramadánu 10. března. Novinářům to podle agentury Reuters řekl v pátek večer, když opouštěl Bílý dům.

„Ještě tak daleko nejsme,“ poznamenal také k výhledům na příměří, o němž se už jedná několik měsíců.

Izraelská média v pátek s odvoláním na tamního činitele informovala o tom, že Tel Aviv odmítne další vyjednávání o příměří, dokud od Hamásu neobdrží seznam rukojmí, která jsou v Pásmu Gazy stále naživu. Televize CNN ale v noci na sobotu s odvoláním na americké činitele uvedla, že vyjednávání pokračují navzdory čtvrtečnímu incidentu, který si v Gaze vyžádal podle některých zdrojů přes sto obětí.

Podle Hamásu, který Západ považuje za teroristickou organizaci, přišli Palestinci čekající na humanitární pomoc o život, když do davu stříleli izraelští vojáci. O velkém počtu lidí zraněných kulkami informoval podle webu listu The Times of Israel také tým OSN, který navštívil nemocnici ve městě Gaza.