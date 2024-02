Před izraelskou ambasádou ve Washingtonu se pokusil upálit muž, píší zahraniční média

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK , Reuters , The New York Times

Zřejmě na protest proti válce v Pásmu Gazy se v neděli před ambasádou Izraele ve Washingtonu pokusil upálit muž. Utrpěl vážné popáleniny a nyní je v kritickém stavu v nemocnici. Informují o tom weby listů The New York Times (NYT) a The Guardian.