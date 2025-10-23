Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

Dvacet evropských zemí včetně Česka žádá Evropskou komisi o pomoc s navracením afghánských uprchlíků do vlasti. Apel podepsal také Berlín, který jedná i přímo s hnutím Taliban, které v Afghánistánu vládne. Podle kritiků to ohrožuje citlivé údaje lidí nejen v Německu.
Německo nový afghánský režim, podobně jako většina světa, neuznává. Na svém území ale respektuje dva jeho diplomatické zástupce. Důvodem jsou jednání o deportacích Afghánců, odsouzených za trestnou činnost.
„Chceme umožnit deportace také prostřednictvím pravidelných linkových letů. To znamená řešit otázky ověřování identity a podobně. Na tom se musíme domluvit se zástupci Afghánistánu,“ prohlásil spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt.
Podle Dobrindta je dohoda mezi spolkovou republikou a Talibanem krátce před uzavřením. Označuje ji za technickou spolupráci, která v žádném případě nepovede k diplomatickému uznání.
Kritika
Přítomnost zástupců Talibanu přímo v Německu kritizují váleční veteráni z Afghánistánu i humanitární organizace. Wahed Khan z Ambulantní pomoci mladým sám jako dítě z Afghánistánu uprchl. „Na jedné straně chceme odsunout zločince, lidi, kteří se kriminalizovali, a na druhé straně si zveme zločince sem, abychom s nimi uzavírali dohody,“ uvedl Khan.
Před riziky varují také zbývající diplomatičtí zástupci před-talibanského režimu v Německu – kvůli postupu Berlína podali hromadnou demisi.
„Toto rozhodnutí je nepřijatelné a představuje vážnou hrozbu pro bezpečnost občanů kvůli přístupu k citlivým dokumentům a údajům,“ řekl 1. října bývalý afghánský konzul v Bonnu Hamid Nangialay Kabiri.
Taliban je kvůli porušování lidských práv, zejména těch ženských, v mezinárodní izolaci. Německo v posledních dvou letech vrátilo do vlasti dva speciální lety s Afghánci, vždy však prostřednictvím Kataru. Jedinou zemí, která nový režim oficiálně uznala, je Rusko.
Dvacet evropských zemí, které si podobně jako Německo přejí efektivnější deportace, si stěžuje mimo jiné na to, že vloni se do vlasti vrátilo jen 435 Afghánců. V celé EU jich přitom dostalo rozhodnutí o navrácení bezmála 23 tisíc.