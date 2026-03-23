Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách


23. 3. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno 99,85 procenta hlasů. Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.

Svoboda zvítězila i podle projekce, kterou zveřejnila agentura STA po sečtení 99,7 procenta hlasů. Agentura zároveň upozornila, že o vítězi mohou ještě dodatečně rozhodnout korespondenční hlasy ze zahraničí. Před čtyřmi lety poštou dorazilo přes 14 tisíc hlasovacích lístků, aktuálně činí rozdíl mezi Svobodou a SDS necelých 8 tisíc hlasů.

Členská země EU a NATO stojí před obtížným sestavením vlády, uvedla agentura DPA. Ani jeden ze dvou hlavních bloků totiž nedisponuje většinou 46 mandátů v 90členném parlamentu.

Golob přesto prohlásil, že má nárok na sestavení vlády. „Obnovili jsme svůj mandát, čekají nás obtížná jednání,“ řekl večer po volbách před svými příznivci.

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování
Janša naznačil, že chce napadnout těsný výsledek voleb. „Budeme přepočítávat každý hlas z každé volební místnosti,“ uvedl podle agentury STA. Bez ohledu na výsledek však podle jeho slov poměr politických sil a případná vláda vzešlé z těchto voleb „nebudou zajišťovat velkou stabilitu“.

Nerozhodný výsledek odráží hluboké rozdělení mezi 1,7 miliony oprávněných voličů ve Slovinsku. Vláda, kterou Golob před čtyřmi lety sestavil se sociálními demokraty a stranou Levice, mimo jiné zlepšila vztahy s Bruselem. Předseda SDS Janša je označován za pravicového populistu a spojence maďarského premiéra Viktora Orbána.

Dočasné omezení tankování pohonných hmot

Ve stejný den, kdy se v zemi konaly parlamentní volby, zavedly úřady kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích dočasná omezení při tankování – 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil krátce před zavedením tankovacích limitů v sobotu večer premiér Golob.

Nedostatek paliv na čerpacích stanicích byl částečně způsoben přeshraničním tankováním zahraničními motoristy a hromaděním zásob v důsledku války v Íránu, která vyvolává obavy o bezpečnost dodávek.

USA stojí válka s Íránem miliardu dolarů denně, uvedl analytický portál
Důsledky úderů na Teherán

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

Zbrojovka po požáru v Pardubicích očekává škody ve stamilionech

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Volby v Porýní-Falci dle prognóz vyhrála Merzova CDU, AfD mocně posílila

Volby v Porýní-Falci dle prognóz vyhrála Merzova CDU, AfD mocně posílila

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Vládní slib o nižší firemní dani možná padne. Schillerová preferuje zrychlení odpisů

Vládní slib o nižší firemní dani možná padne. Schillerová preferuje zrychlení odpisů

před 6 hhodinami
Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

Szijjártó během pauz při jednáních EU volal do Moskvy, tvrdí WP. Politik to popřel

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Slovensko zavádí dvojí ceny nafty, řidiči vozidel ze zahraničí zaplatí více

Slovensko od pondělí zavádí dvojí ceny motorové nafty u čerpacích stanic. Více za toto palivo zaplatí řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou. Už minulý týden začalo v zemi platit objemové a finanční omezení při tankování nafty. Tuto regulaci, kterou Bratislava zavedla na dobu 30 dnů, představitelé slovenské vlády zdůvodnili tím, že polští řidiči začali na Slovensku vykupovat levnější naftu.
Američané jsou především soustředěni na Írán, prohlásil Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP. Zelenskyj také naznačil, že by mohly pokračovat výměny válečných zajatců mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Celkově je podle Zelenského jasné, že Rusko nechce ukončit válku, pokračující pátým rokem.
Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno 99,85 procenta hlasů. Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.
00:38Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Starostou Paříže bude socialista Grégoire, ukazují odhady

Socialista Emmanuel Grégoire v neděli s přehledem porazil konzervativní protikandidátku Rachidu Datiovou v soupeření o funkci pařížského starosty. Vyplývá to podle agentury Reuters z odhadů na základě částečných výsledků druhého kola komunálních voleb. Volební místnosti se zavřely ve 20:00. První kolo voleb se uskutečnilo před týdnem.
Orbán krátce před volbami mění taktiku, více vyjíždí mezi lidi

Maďarský premiér Viktor Orbán v závěru kampaně výrazně mění dosavadní taktiku. Vedle tradičních uzavřených akcí nově vyráží i na veřejné mítinky v několika městech, podle kritiků i médií kvůli silné opozici reprezentované stranou Pétera Magyara. Ta dle průzkumů vede.
Mnichov bude mít poprvé v historii primátora ze strany Zelených

Bavorské hlavní město Mnichov bude mít poprvé v dějinách primátora ze strany Zelených. Bude jím 35letý Dominik Krause, vyplývá z výsledků nedělního druhého kola komunálních voleb. Současný primátor města Dieter Reiter uznal porážku. Jeho sociální demokracie (SPD) vládla z radnice bavorské metropoli nepřetržitě od roku 1984. Lokální média označují výsledek za senzaci.
Slovinci volili parlament, výsledek bude těsný

V nedělních slovinských parlamentních volbách vede večer opoziční uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 29,02 procenta hlasů, následovaná liberálním Hnutím svoboda dosavadního premiéra Roberta Goloba s 27,97 procenta hlasů. Vyplývá to z částečných výsledků, které zveřejnila volební komise po sečtení 60 procent hlasů. V přepočtu na mandáty jde o poměr 29 ku 28 poslancům. V zemi také v neděli začalo platit omezení při tankování na benzinkách.
Izrael nařídil urychlit demolice libanonských domů na frontě, zmizet mají i mosty

Izrael nařídil armádě, aby urychlila demolici libanonských domů v takzvaných frontových vesnicích. Ministr obrany židovského státu Jisra'el Kac v neděli dle agentury Reuters uvedl, že příkaz vydali on a premiér Benjamin Netanjahu. Cílem je podle něj ukončit nebezpečí, které odtud hrozí izraelským obcím. Zlikvidovány mají být i některé mosty. Náčelník generálního štábu izraelské armády později řekl, že Izrael zintenzivní cílené pozemní operace v Libanonu.
