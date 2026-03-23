Agentury: Hnutí premiéra Goloba zřejmě zvítězilo ve slovinských volbách

Hnutí Svoboda premiéra Roberta Goloba zřejmě zvítězilo v nedělních slovinských parlamentních volbách, uvedly agentury DPA a APA. Před půlnocí bylo sečteno 99,85 procenta hlasů. Svoboda podle průběžných výsledků získala 28,62 procenta hlasů a 29 mandátů, následuje uskupení Slovinská demokratická strana (SDS) trojnásobného expremiéra Janeze Janši s 27,95 procenta hlasů a 28 mandáty. Vláda by podle průběžných výsledků ztratila většinu.
Svoboda zvítězila i podle projekce, kterou zveřejnila agentura STA po sečtení 99,7 procenta hlasů. Agentura zároveň upozornila, že o vítězi mohou ještě dodatečně rozhodnout korespondenční hlasy ze zahraničí. Před čtyřmi lety poštou dorazilo přes 14 tisíc hlasovacích lístků, aktuálně činí rozdíl mezi Svobodou a SDS necelých 8 tisíc hlasů.
Členská země EU a NATO stojí před obtížným sestavením vlády, uvedla agentura DPA. Ani jeden ze dvou hlavních bloků totiž nedisponuje většinou 46 mandátů v 90členném parlamentu.
Golob přesto prohlásil, že má nárok na sestavení vlády. „Obnovili jsme svůj mandát, čekají nás obtížná jednání,“ řekl večer po volbách před svými příznivci.
Janša naznačil, že chce napadnout těsný výsledek voleb. „Budeme přepočítávat každý hlas z každé volební místnosti,“ uvedl podle agentury STA. Bez ohledu na výsledek však podle jeho slov poměr politických sil a případná vláda vzešlé z těchto voleb „nebudou zajišťovat velkou stabilitu“.
Nerozhodný výsledek odráží hluboké rozdělení mezi 1,7 miliony oprávněných voličů ve Slovinsku. Vláda, kterou Golob před čtyřmi lety sestavil se sociálními demokraty a stranou Levice, mimo jiné zlepšila vztahy s Bruselem. Předseda SDS Janša je označován za pravicového populistu a spojence maďarského premiéra Viktora Orbána.
Dočasné omezení tankování pohonných hmot
Ve stejný den, kdy se v zemi konaly parlamentní volby, zavedly úřady kvůli nedostatku pohonných hmot na čerpacích stanicích dočasná omezení při tankování – 50 litrů na den pro soukromé vozy, 200 litrů pro firmy a další prioritní uživatele, jako jsou zemědělci. Omezení zůstanou v platnosti do odvolání, oznámil krátce před zavedením tankovacích limitů v sobotu večer premiér Golob.
Nedostatek paliv na čerpacích stanicích byl částečně způsoben přeshraničním tankováním zahraničními motoristy a hromaděním zásob v důsledku války v Íránu, která vyvolává obavy o bezpečnost dodávek.