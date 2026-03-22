Ve Slovinsku začaly parlamentní volby, očekává se těsný výsledek


před 34 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve Slovinsku začaly parlamentní volby. V udržení moci doufá dosavadní premiér Robert Golob z liberálního Hnutí svoboda, který vládne zemi od roku 2022 v koalici se sociálními demokraty a levicí. Největším konkurentem levicově liberální vládnoucí koalice je pravicová opozice v čele s expremiérem Janezem Janšou. Průzkumy předpovídají těsný výsledek. Volební místnosti se otevřely v 7:00 a zavřou v 19:00.

Opoziční vůdce Janša ze Slovinské demokratické strany (SDS), který působil jako premiér v letech 2004 až 2008, 2012 až 2013 a 2020 až 2022 a bývá označován za pravicového populistu, věří, že se stane počtvrté předsedou vlády.

Případné Janšovo vítězství by znamenalo, že Slovinsko pod jeho vedením by mohlo posílit středoevropskou osu pravicově populisticky řízených zemí, kterou v současnosti tvoří Česko, Maďarsko a Slovensko, poznamenala agentura DPA.

Obě uskupení mají v průzkumech podobné preference. K vytvoření většiny, potřebné pro sestavení nové vlády, by potřebovala koaliční spojence.

Slovinské volby mohou vrátit k moci Janšu, vláda viní izraelskou firmu z vměšování
Janez Janša na stranickém kongresu v Lublani (21. února 2026)

Nedostatek řemeslníků prodražuje opravy a protahuje lhůty. A nahrává podvodníkům

před 2 hhodinami
Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

před 12 hhodinami
Úředně mrtvý ukrajinský voják se vrátil domů ze zajetí. Na seznamu padlých zůstává

před 12 hhodinami
Na pražské Letné lidé protestovali hlavně proti krokům Babišovy vlády

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Zbrojovka odmítla slova Babiše, že objekt v Pardubicích neměla dost zabezpečený

včeraAktualizovánopřed 14 hhodinami
Vyšetřovatelé v pardubické zbrojovce ohledávají místo požáru

včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
Za kritiku Kremlu do léčebny. Rusko tvrdě potírá odpůrce i z vlastních řad

před 16 hhodinami

VideoKvětiny i památník. Rusové si připomínají dva roky od útoku na koncertní sál

Rusko si připomíná druhé výročí nejhoršího teroristického útoku za poslední dvě dekády. Islamistické komando v roce 2024 zaútočilo na koncertní sál Crocus City Hall v Krasnogorsku nedaleko Moskvy, osudným se mnohým lidem stal i následný požár. Vyhořelý koncertní sál zůstal z piety neopravený, Rusové sem k fotografiím obětí pokládají květiny. Před halou vznikl památník se sochami vznášejících se jeřábů, které symbolizují duše zavražděných lidí.
před 1 hhodinou

Izrael udeřil v centru Teheránu

Izraelská armáda zahájila v neděli ráno další vlnu vzdušných úderů v centru Teheránu proti íránskému režimu. Učinila tak několik hodin poté, co na města na jihu Izraele v blízkosti jaderného výzkumného centra dopadly dvě íránské balistické střely a zranily přes 100 lidí. Terčem útoku tří balistických střel se v noci stala také metropolitní oblast Rijádu, uvedly saúdskoarabské úřady. Aktivaci protivzdušné obrany po íránském útoku raketami i drony ohlásily také Spojené arabské emiráty (SAE).
03:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Trump hrozí Íránu zničením elektráren, pokud do 48 hodin neotevře Hormuzský průliv

Americký prezident Donald Trump dal v sobotu večer (v noci na neděli SEČ) 48hodinové ultimátum Íránu. Od Teheránu požaduje úplné otevření Hormuzského průlivu, v opačném případě podle něj začnou Spojené státy ničit íránské elektrárny, „počínaje tou největší“. Trump to oznámil v příspěvku na své sociální síti Truth Social.
01:52Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Kubu postihl další celostátní výpadek sítě

Kubu postihl v sobotu večer druhý celostátní výpadek elektrické rozvodné sítě za necelý týden. Bez elektřiny se ocitlo na deset milionů lidí. V noci na neděli o tom napsaly tiskové agentury s odvoláním na kubánské ministerstvo energetiky. Země se s výpadky energie, způsobenými mimo jiné aktuální americkou ropnou blokádou, potýká opakovaně. První celostátní „blackout“ za současné blokády zažila v pondělí a úterý, trval přes 24 hodin.
před 7 hhodinami

Dvě íránské balistické střely zranily ve městech na jihu Izraele na sto lidí

Dva útoky íránských balistických střel v sobotu večer zranily zhruba 100 lidí v jihoizraelských městech Dimona a Arad. Poblíž prvního z nich se nachází jaderné výzkumné centrum, které však zasaženo nebylo. Druhé město leží 30 kilometrů na sever. Je to poprvé, co se v americko-izraelské válce proti Íránu stalo terčem odvetného útoku Teheránu v Izraeli centrum jaderného výzkumu. Podle íránských médií jsou údery reakcí na ranní útok na zařízení na obohacování uranu v íránském Natanzu.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

WHO: Útok na nemocnici v Súdánu zabil nejméně 64 lidí

Útok na nemocnici v súdánském státě Východní Dárfúr zabil nejméně 64 lidí, mezi nimi jsou i děti. Úder podle šéfa Světové zdravotnické organizace Tedrose Adhanoma Ghebreyesuse, který o něm informoval, vyřadil zařízení z provozu. Mezi oběťmi pátečního útoku jsou podle něj lékařský personál i pacienti. Počet obětí spojených s útoky na zdravotnická zařízení během súdánské války překročil 2000.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Tusk se snaží obejít veto prezidenta a zbrojit s Evropou. Spor trvá už týden

Polská vláda se dál snaží zachránit část plánu na masivní modernizaci armády. Už týden v zemi totiž hoří politická bitva o veto prezidenta Karola Nawrockého, kterým zablokoval žádost o půjčku od Evropské komise. Kabinet Donalda Tuska chce posilovat evropskou spolupráci. Hlava státu spolu s opozicí naopak sází na Spojené státy.
před 12 hhodinami
