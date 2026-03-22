Ve Slovinsku začaly parlamentní volby, očekává se těsný výsledek

Ve Slovinsku začaly parlamentní volby. V udržení moci doufá dosavadní premiér Robert Golob z liberálního Hnutí svoboda, který vládne zemi od roku 2022 v koalici se sociálními demokraty a levicí. Největším konkurentem levicově liberální vládnoucí koalice je pravicová opozice v čele s expremiérem Janezem Janšou. Průzkumy předpovídají těsný výsledek. Volební místnosti se otevřely v 7:00 a zavřou v 19:00.
Opoziční vůdce Janša ze Slovinské demokratické strany (SDS), který působil jako premiér v letech 2004 až 2008, 2012 až 2013 a 2020 až 2022 a bývá označován za pravicového populistu, věří, že se stane počtvrté předsedou vlády.
Případné Janšovo vítězství by znamenalo, že Slovinsko pod jeho vedením by mohlo posílit středoevropskou osu pravicově populisticky řízených zemí, kterou v současnosti tvoří Česko, Maďarsko a Slovensko, poznamenala agentura DPA.
Obě uskupení mají v průzkumech podobné preference. K vytvoření většiny, potřebné pro sestavení nové vlády, by potřebovala koaliční spojence.