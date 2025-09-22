Zastupitelé Zlínského kraje schválili dohodu o narovnání s organizací Hvězda a rozhodli o jejím opětovném zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb. Soukromý domov pro seniory z ní byl vyřazen na konci roku 2023, protože v té době neměl platnou registraci. Resort práce a sociálních věcí ji domovu odebral kvůli nedoložení bezdlužnosti. Hvězda se však obrátila na soud, který rozhodnutí ministerstva i kraje zrušil. Mezitím domov získal nového majitele.
Zlínský domov Hvězda se vrací do sítě sociálních služeb v kraji
Zařízení Hvězda působí v kraji dlouhodobě v oblasti terénních služeb. Nového majitele má tři měsíce. „Za tu dobu se nám podařilo stabilizovat provoz a začít napravovat škody, které vznikly v minulosti – zejména po těžkém období spojeném s odejmutím registrace,“ řekl ředitel Hvězdy Lukáš Knapp.
Po změně majitele se podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše (ANO) změnil i přístup organizace vůči kraji. „Je to dohoda, kterou podporuji a doufám, že tímto bude případ Hvězda uzavřen a zařízení bude fungovat důstojně,“ uvedl. Podle něj bude v regionu přibývat klientů podobných zařízení. „Každé zařízení, které má kvalitu, bychom měli podpořit,“ dodal.
Lidí nad osmdesát let bude v roce 2050 v Česku přes devět set tisíc, z toho třetina bude potřebovat intenzivní sociální služby nebo pobytová zařízení. Vychází to z predikce na úrovni krajů i okresů, kterou zpracovala ministerstva práce a zdravotnictví.
Hvězda může opět žádat o dotace
Podle návrhu dohody Hvězda stáhne žalobu na kraj, ve které požadovala více než jedenáct milionů korun jako náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Součástí dohody je také znovuzařazení Hvězdy do sítě sociálních služeb od ledna příštího roku. Půjde o 54 lůžek v domově se zvláštním režimem. Díky zařazení do sítě bude moci Hvězda opět žádat o dotace.
V posledních letech vyplatil kraj Hvězdě zhruba třináct milionů korun ročně. Zastupitelé nyní schválili prominutí penále, přičemž Hvězda uhradí dluh vůči kraji ve výši necelých tří milionů korun. Organizace má v současnosti platnou registraci k poskytování služeb domovů se zvláštním režimem.
Odebrání registrace a kontroly
Zlínský kraj zrušil registraci sociální služby domovu seniorů Hvězda na začátku listopadu 2023. K 31. prosinci, kdy mělo začít rozhodnutí platit, mělo odejít zhruba šedesát klientů. Důvodem byl finanční dluh na pojistném na sociální zabezpečení, který však podle tehdejší ředitelky Miroslavy Kalivodové domov uhradil. Rozhodnutí kraje potvrdilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Domov se proti němu odvolal.
Ve Hvězdě provedli také kontroly inspektoři ministerstva práce a sociálních věcí, zdravotní pojišťovny i kraj, kteří odhalili pochybení. Zjistili například, že klienti museli v rozporu se zákonem zaplatit sponzorské dary jako podmínku pro přijetí. Nedostatky kontroloři našli také v samotné péči o klienty.
Krajský soud v Brně 27. prosince 2023 odložil rozhodnutí o odebrání registrace. V zařízení tehdy zůstávaly čtyři desítky seniorů, kteří odmítali odejít. Díky tomu mohli v domově zůstat. V únoru 2024 pak soud rozhodnutí ministerstva práce a sociálních věcí i zlínského krajského úřadu zrušil s tím, že nedoložení bezdlužnosti není důvodem pro odebrání akreditace. Případ se tak vrátil zpět na ministerstvo a krajský úřad, které jej musely znovu posoudit a zohlednit přitom právní názor soudu.
Dohoda má dle ředitele uzavřít složitou minulost domova
„Společně s krajem jsme připravili návrh dohody, která má pomoci uzavřít složitou minulost, vyřešit finanční závazky a nastavit jasný rámec pro kvalitu péče do budoucna. Naším cílem není konfrontace, ale spolupráce,“ řekl Knapp. Podle něj jsou služby tohoto typu pro region velmi potřebné a byla by škoda, kdyby zařízení skončilo jen kvůli minulým problémům. „Převzali jsme plnou odpovědnost za toto zařízení a doufáme, že s podporou kraje a s pomocí spravedlivého financování od roku 2026 bude možné stabilizaci úspěšně dokončit,“ dodal.
Hvězda poskytuje sociální a zdravotní služby. Provozuje středisko hospicové péče, domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Klienty jsou senioři, lidé s duševním či chronickým onemocněním i osoby se zdravotním handicapem.