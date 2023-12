Rozpočet na příští rok schválily Plzeň, Kroměříž i Liberec, Most chce rekordně investovat

Další kraje a města schválily ve čtvrtek rozpočty na příští rok. Jihomoravský i Jihočeský kraj plánují hospodařit se schodkem, podobně jako Vysoké Mýto v Pardubickém kraji či Plzeň. Na jihu Moravy bude kraj investovat například do opravy hodonínského S-centra poničeného tornádem. Rozpočet s rekordně vysokými investicemi schválil severočeský Most.

Jihočeský kraj

Jihočeský kraj připravuje na příští rok investice téměř za 5,2 miliardy korun, což je o 400 milionů více než letos. Kraj předpokládá, že bude v příštím roce hospodařit s výdaji 27,2 miliardy korun a příjmy 25,9 miliardy. Pro rozpočet zvedlo ruku na čtvrtečním zasedání 44 z 54 krajských zastupitelů.

Náměstek jihočeského hejtmana Tomáš Hajdušek (ODS) nastínil, které investice budou podle něj nejdůležitější. „Zhruba dvě miliardy korun plánujeme do silničního hospodářství. Jedná se například o stavbu nových vozovek, obchvatů a opravy silnic nebo mostů. Dále pak necelá miliarda míří do středních škol na rekonstrukce a přístavby budov. A zhruba 700 milionů plánujeme na oblast sociální péče,“ řekl.

Český Krumlov bude mít příští rok schodkový rozpočet s příjmy 554,2 milionu a výdaji 598,4 milionu korun. Schodek 44,1 milionu pokryje z dříve ušetřených peněz. Kapitálové výdaje budou 125 milionů. Město chce příští rok investovat víc než jiné roky do bydlení, půjde o desítky milionů. Opraví také Lazebnický most, most Edvarda Beneše, miliony vloží do oprav čistírny odpadních vod. Příjmy čeká meziročně o 90 milionů vyšší.