Kraje a obce omezily investice. Hospodaří s přebytkem

„Pokud se podíváte na střednědobý rozpočtový výhled, kde počítáme s tím, že se začne investovat, začnou se čerpat evropské dotace, začne se stavět, tak už se v horizontu čtyř až pěti let dostáváme do záporných čísel. Počítáme s tím, že si na některé investiční akce budeme muset otevírat úvěrový rámec,“ řekl primátor Olomouce Miroslav Žbánek (ANO).

Podle ministerstva financí samosprávy šetří dlouhodobě. Na svých účtech mají rekordní přebytky, momentálně přes 77 miliard korun, z toho obce 55 miliard korun. „Podle kapitálových výdajů to vypadá, že města a obce investovaly nejméně od roku 2017. Města a obce byly celý rok v nejistotě, začal se projednávat konsolidační balíček na jaře, přijal se až nyní. Nevěděly, co je čeká,“ uvedla ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková.

„Nejde jen o to, co mají na účtech, ale jde i o to, jaká je bilance hospodaření. Kraje a obce jsou v přebytku, zatímco stát je v deficitu, to je něco, co musíme taky zohledňovat,“ okomentoval premiér Petr Fiala (ODS).